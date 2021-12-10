«برقان» استكمل الإجراءات التنظيمية لاكتتاب زيادة رأس المال

مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن استكمال جميع الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال البنك.

وقال «برقان» في بيان للبورصة، إنه تم الانتهاء من إجراءات الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من 275.625 مليون دينار إلى 313.125 مليون دينار.

وأوضح أن الزيادة بمقدار 37.50 مليون دينار موزعة على عدد 375 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد مُضافاً إليها 90 فلساً لكل سهم كعلاوة إصدار؛ الأمر الذي من شأنه إتاحة التداول على أسهم زيادة رأس المال المُشار إليها.

ونوه البنك بأنه تم غلق باب الاكتتاب بتاريخ 28 نوفمبر 2021، وقد تم الاكتتاب في كامل أسهم الزيادة المُشار إليها

بقيمة إجمالية بلغت 71.250 مليون دينار، شاملاً القيمة الاسمية بمبلغ 37.50 مليون دينار، وعلاوة إصدارة قدرها 33.75 مليون دينار.

وبين أن الأثر المترتب على اكتمال إجراءات الاكتتاب هو زيادة عدد أسهم رأسمال البنك بواقع 375 مليون سهم، والتي

ستمثل قيمتها تمويلاً إضافياً للبنك بقيمة 71.25 مليون دينار.

