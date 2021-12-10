«التَّمدين الترفيهية» دشَّنت «سكاي زون» في «العاصمة»

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افتتحت شركة التمدين الترفيهية، التابعة لمجموعة التمدين أحدث أفرع سكاي زون Sky Zone - العلامة الأميركية الشهيرة عالمياً وأول علامة تجارية ابتكرت مدن الترامبولين الداخلية في العالم - وذلك في قلب مدينة الكويت بمول العاصمة الذي تم افتتاحه حديثًا، لتصبح وجهة ترفيهية متميزة تلبي احتياجات عشاق المغامرة والمرح، وتأخذ الزائرين الى مستوى جديد من التسلية والمتعة العائلية.

ولخلق تجربة لا تنسى في مدينة الترامبولين ذات المواصفات الفريدة، توفر سكاي زون مساحة رحبة لإقامة الفعاليات والمناسبات الخاصة، وذلك ضمن باقات مميزة تناسب الاحتياجات المختلفة والحفلات بأنواعها مثل أعياد الميلاد، أو حفلات التخرج والتجمعات العائلية أو فعاليات الشركات وغيرها من المناسبات.

وقالت نوف الخبيزي – نائب مدير التسويق في التمدين الترفيهية: «نعمل على توفير مرح بلا حدود لجميع افراد العائلة ولمحبي الترفيه. لذا حرصنا على تخصيص فريق عمل متمرس وذو خبرة عالية يسعى لخلق جو مرح للترفيه وإلهام ضيوفنا فضلاً عن العمل المستمر على توفير اقصى درجات الأمان لزوارنا». وأضاف: «تأتي هذه الوجهة الترفيهية الجديدة استكمالاً لسعينا المستمر من أجل تنويع محفظة شركة التمدين الترفيهية من تجارب ترفيهية متميزة في جميع أنحاء دولة الكويت».

واختتمت الخبيزي: «تحرص التمدين الترفيهية على تعزيز عنصر الابتكار في مراكزها الترفيهية حيث يتمتع كل موقع بميزات متنوعة ومتجددة، وفي سبيل الوصول إلى شريحة واسعة من العملاء، عملنا على تعزيز استراتيجيتنا للتوسع الجغرافي في الكويت من خلال افتتاح مراكز ترفيهية في مول 360 والكوت مول ومؤخراً في مول العاصمة، مع المزيد من المشاريع قيد التطوير منها الخيران أوتلت مول، ونعد بمواصلة تقديم تجارب ترفيهية مبتكرة تناسب جميع الفئات العمرية».

