«مادبا» الأردنية عاصمة السياحة العربية 2022

مال وأعمال

انتخب المجلس الوزاري العربي للسياحة مصر رئيسا لمكتبه التنفيذي للأعوام من «2021 إلى 2023» كما قرر انتخاب سلطنة عمان نائباً للرئيس، وأن تتشكل عضوية المكتب التنفيذى من «المغرب، وتونس، والجزائر، والعراق، وفلسطين» كما قرر المجلس الوزاري العربي للسياحة في ختام أعمال دورته الـ24 التي عقدت أول من أمس الأربعاء بمقر الجامعة العربية، اختيار مدينة «مادبا» الأردنية عاصمة للسياحة العربية لعام 2022. ودعا المجلس الدول وهيئات السياحة في الدول العربية والمنظمة العربية للسياحة إلى زيادة أوجه الدعم الفني المقدم إلى فلسطين في إطار التوصيات الواردة في ورقة العمل المقدمة من وزارة السياحة والآثار بدولة فلسطين لتطوير الصناعة السياحة الفلسطينية، إضافة إلى توجيه جزء من برامج الهيئات السياحية العربية لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان الإسرائيلي والآثار السلبية لجائحة كورونا التي أضرت بالاقتصاد الفلسطيني.

وكلف المجلس المنظمة العربية للسياحة بسرعة تحديد جدول زمني لكل من تلك الدورات ومحتوى البرامج التدريبية، وبيان إجمالي الكلفة المالية لكل منها.

وقرر المجلس عرض الصيغة النهائية لوثيقة برنامج تدريب الكوادر البشرية في القطاع السياحي بالدول العربية لعام 2022، على الدول الأعضاء المكتب التنفيذي بالتمرير للنظر في اعتمادها.

وتم الترحيب بالقرار الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن وثيقة المبادئ العامة العربية الاسترشادية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية.

وقرر إحالة الوثيقة المقترحة من الهيئة العامة للسياحة في دولة ليبيا بشأن استراتيجية السياحة الميسرة في الدول العربية إلى لجنة تطوير الاستراتيجية العربية للسياحة برئاسة مصر لتدارس إدراجها ضمن محاور الاستراتيجية العربية للسياحة عند تحديثها.

ودعا المجلس وزارات وهيئات السياحة والتراث والآثار في الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى تقديم الإمكانيات المتاحة لديها من خبرات وخبراء لدعم مقترح مشروع إنشاء بيت التراث الإنساني الوطني في دولة ليبيا.

وكلف المجلس المنظمة العربية للسياحة بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بدراسة وإبداء الرأي حول مقترح برنامج تدريب الكوادر البشرية في القطاع السياحي بالدول العربية ببرنامج

تدريبية في مهارات الابتكار والتحول الرقمي في القطاع السياحي وكذلك إنشاء مرصد عربي افتراضي للابتكار السياحي للمؤسسات الناشئة وإنشاء شبكة اجتماعية عربية مختصة في الابتكار السياحي لتقديم الخبراء والخبرات العربية إلى المؤسسات الناشئة وعرض النتائج على الدورة القادمة للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة للنظر في هذا الشأن.

