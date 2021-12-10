رئيس صندوق مصر السِّيادي: طرح شركات الجيش في البورصة قريباً

مال وأعمال

أكد الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، أن البورصة مازالت الخيار المتاح أمام طرح الشركات التابعة للجيش المصري، قائلاً «نحن بصدد الانتهاء من إعادة الهيكلة القانونية لشركتين تابعتين، هما شركة الأغذية «صافي»، وشركة «وطنية «لتوزيع المنتجات البترولية، لتكون قابلة للطرح في البورصة قريباً». سليمان أوضح في مقابلة مع «الشرق» أن الشرط الأساسي قبل الطرح في البورصة هو وجود شريك إستراتيجي كمشغل أو مدير لهذه الشركات، خاصة أن الصندوق لا يسعى لإدارة الشركات. كما كشف سليمان عن وجود مخطط لطرح مزيد من الشركات التابعة للجيش المصري، لكنه رفض الإفصاح عن هذه الشركات حتى الانتهاء من التأكد من صلاحية هياكلها القانونية للطرح في البورصة. الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، كشف أيضاً عن طرح منافسة لاستثمار أرض الحزب الوطني المنحل، الواقعة على كورنيش النيل في وسط العاصمة، خلال أسابيع.

يجري حالياً إعداد دراسات متخصصة للسعة البنائية، والكثافة المرورية، ومناطق وقوف السيارات، وسيتم على أساسها تقديم العروض المالية والفنية قريباً. أوضح سليمان، أنه تجري حالياً مفاوضات مع بعض التحالفات العالمية التي تفضل إجراء دراسات خاصة بها، ويمكنها التقدم بعروض في غياب بعض المحددات الخاصة بالمشروع. قال «نحن بصدد الانتهاء من تصاريح البناء للأرض حتى يتسنى استيفاء المعلومات المطلوبة في غرفة عمليات الصندوق حتى يمكن للتحالفات المتنافسة على المشروع تقديم عروضها بناءً على معلومات واضحة». بحسب سليمان، فإن الدراسة السوقية لموقع الأرض تم الانتهاء منها بالفعل، وأنتجت محددات واضحة للتطوير تشتمل على تقديم منتجات فندقية وإدارية وتجارية.

