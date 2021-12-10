«الصناعة» دشَّنت «حاوية الكوارث» لحماية المعلومات

مال وأعمال

شدد مدير عام الهيئة العامة للصناعة، عبدالكريم تقي، على حرص الهيئة على حماية جميع معلومات المنشآت الصناعية في الكويت والمحافظة عليها، مبيناً أن التكنولوجيا هي الحل الوحيد لتحقيق الكفاءة في العمل، وتسهيل تقديم خدمة أفضل للصناعيين.

وقال تقي خلال مؤتمر صحافي عقدته هيئة الصناعة ، أمس، للإعلان عن تدشين حاوية الكوارث، وهي مركز بيانات كامل مجهز مسبقاً بمنطقة الشعيبة الصناعية أنشيء بالتعاون مع شركة «هواوي»، لحماية بيانات وأنظمة الهيئة في حال حدوث الكوارث والزلازل وغيرها، بحضور الرئيس التنفيذي لـ «هواوي الكويت»، ريكو لين.

وأضاف تقي أن حاوية الكوارث بحجم 40 قدماً تعتبر أول وحدة متنقلة على مستوى الكويت لحماية البيانات وتشغل الأنظمة الخاصة بالهيئة في حال حدوث كوارث أو أزمات للمبنى الأساسي بجنوب السرة الذي يحتوي على المعلومات، مؤكداً أن المعلومة لا تقدر بثمن في حال فقدها بالاختراق الأمني أو الفيروسات.

وأوضح أنه يمكن نقل هذه الحاوية جغرافياً لأي سبب من الأسباب من موقعها الحالي في منطقة الشعيبة الصناعية إلى أي مكان آخر، لافتاً إلى أن هذه الخطوة ستكون محفزة لباقي الجهات الحكومية لحماية بياناتها بإنشاء مراكز كوارث.

وذكر أن هذه الحاوية تعتبر مركز بيانات شاملاً في الهواء الطلق يدمج إمدادات الطاقة والتوزيع والتبريد والإدارة ومكافحة الحرائق وأنظمة التخزين لتكنولوجيا المعلومات، مما يتيح نظاماً مستقراً وموثوقاً، وبيئة موفرة للطاقة.

وذكر أن «الهيئة» تستفيد من حاوية مواجهه الكوارث باستمرار عمل الأجهزة والإجراءات والعمليات حال حدوث أي مشكلة مع المركز الرئيسي للطاقة الكهربائية عن طريق المولد الكهربائي، كما أنها تحتوي على أنظمة وأجهزة وخوادم طبق الأصل من الأجهزة والبرامج والتطبيقات التي تستخدمها الهيئة في إجراءاتها اليومية في المركز الرئيسي.

وأفاد بأنه يتم تسجيل لحظي للبيانات والمعلومات بين المركز الرئيسي وحاوية مواجهة الكوارث مما يساعد على عدم فقدان البيانات والعمليات التي تقوم بها «الهيئة» بشكل يومي، كما تؤمن استمرارية العمل بها على مدار الساعة خلال السنة دون توقف او انقطاع للخدمة، مع سهولة نقل العمليات والإجراءات للعمل على حاوية مواجهة الكوارث، إلى جانب سهولة عمل الصيانة واستبدال الأجهزة وتحديثها في المركز الرئيسي دون الحاجة الى توقف اعمال الهيئة اليومية، مع سهولة نقلها إلى أماكن متعددة، كما أنها أكثر وفرة في أعمال الصيانة السنوية.

ولفت تقي إلى أن الحاوية تدعم أيضاً النقل السريع والمرن للبيانات والإجراءات والعمليات، وتتميز بمقاومة الزلازل، ومستوى حماية الماء والغبار المصنف 55 (IP) لتكوينه القياسي، وعمرها الافتراضي يصل إلى 25 عاماً، مع خيارات التمديد إلى 50 سنة، كما أنها مزودة بأنظمة إمدادات الطاقة والتبريد ومكافحة الحرائق وإدارة البنية التحتية لمركز البيانات (DCIM).

وعدد تقي مزايا الحاوية الأخرى وهي وجود الكثير من خزانات تكنولوجيا المعلومات بداخلها مما يتيح إضافة أجهزة او خوادم، مع وجود الكثير من أنظمة الحماية لمكافحة الحريق والسيول والغبار في المستقبل، إلى جانب سهولة نقل واستبدال الأجهزة بداخلها.

وزاد تقي ان وجود أنظمة حفظ الطاقة بداخلها «UPS» التي تساعد على استمرارية عمل الأجهزة حال انقطاع التيار الكهربائي، وسهولة التوصيل مع المركز الرئيسي من خلال الاتصال بشرائح نقل المعلومات.

وقال الرئيس التنفيذي لـ «هواوي الكويت»، ريكو لين انه سعيد بالتعاون التكنولوجي مع هيئة الصناعة لافتا الى انشاء مركز بيانات متحرك يسهم في حماية بيانات وأنظمة الهيئة في حال حدوث الكوارث والزلازل وغيرها وهو امر مهم للحفاظ على المعلومات وهو يساعد العملاء والموظفين في العمل.

