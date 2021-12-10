«الصناعة» و«البيئة»: تأجيل فحص وتدقيق الصادرات الكيميائية إلى مايو

مال وأعمال

عقد أمس مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي اجتماعاً، مع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبد الله أحمد الحمود اتفقا خلاله على تأجيل البدء في إجراءات الفحص والتدقيق والمطابقة على صادرات الكويت للمواد الكيميائية والنفايات في المنافذ الجمركية لمدة 5 أشهر ليكون البدء بتنفيذ تلك الإجراءات بداية شهر مايو من عام 2022 بدلا من الثاني من يناير عام 2022.

وتأتي تلك الخطوة في إطار التنسيق المتبادل بين الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة لإحكام الرقابة على الصادرات والحد من التلاعب بثروات الدولة، خاصة ما يتعلق بتهريب الديزل والكيروسين والمشتقات البترولية وغيرها تحت مسميات أخرى.

وفي هذا السياق، أشار عبد الكريم تقي إلى أن الاتفاق على تأجيل اجراءات الفحص والتدقيق والمطابقة على صادرات الكويت للمواد الكيميائية والنفايات في المنافذ الجمركية يأتي لمنح المزيد من الوقت أمام المصانع والشركات العاملة في هذا المجال لتوفيق أوضاعها بما يتسق وتلك الإجراءات ، ووضع لائحة واضحة تقدم من قبل الهيئة العامة للبيئة متضمنة المواد المطلوب فحصها ليتم نشرها .

وشدد تقي على أن تطبيق المعايير البيئية يمثل أحد أهم ركائز تطوير القطاع الصناعي وزيادة تنافسية الإنتاجية وتمكينها من دخول جميع الأسواق العالمية والاقليمية دون أية معوقات. ومن جانبه، بين الشيخ عبد الله أحمد الحمود الصباح أن الاجتماع يأتي في إطار التشاور بين الجانبين للتنسيق حيال جميع القضايا المشتركة والتي تستهدف في المقام الأول الحفاظ على البيئة وتعزيز المنتج الكويتي في الأسواق الخارجية.

وجدير بالذكر ان اللائحة التنفيذية لإدارة المواد الكيميائية الواردة في القرار رقم 5 لسنة 2016 أوجبت القيام بأعمال الفحص والتدقيق والمطابقة على صادرات دولة الكويت والنفايات في المنافذ الجمركية.

كما أن قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته وبخاصة المادة 23 تنص على انه «يجب الحصول على موافقة الجهات المعنية عند استيراد أو تصدير المواد الخطرة والمواد الكيميائية، كما يشترط التصريح بإجراءات الفحص والتدقيق والمطابقة من الجهات المعنية أو من الشركات المؤهلة لهذا الغرض، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون والإجراءات والاشتراطات المنظمة والسجلات المطلوبة ومسؤولية الجهات المعنية تجاهها.

