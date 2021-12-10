وزير النفط يترأس وفد الكويت في اجتماع مجلس وزراء «أوابك»

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ترأس وزير النفط وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس وفد الكويت المشارك في مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) الـ107، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح، ومدير مكتب إدارة مكتب وزير النفط عبدالله الظفيري.

وقالت وزارة «النفط» في بيان صحافي، ان اجتماع مجلس وزراء منظمة «أوابك» عقد برئاسة رئيس الدورة الحالية، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، وشارك في الاجتماع وزراء الطاقة والبترول في الدول الأعضاء بالمنظمة.

وأوضحت ان الاجتماع ناقش مجموعة من الموضوعات ذات الصلة بمنظمة (أوابك) من أهمها مشروع ميزانية المنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2022 ونشاطات الأمانة العامة لعام 2021، ومن ذلك المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي عقدتها أو شاركت فيها.

وذكرت ان اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد تمهيداً لاجتماع مجلس وزراء منظمة (أوابك)، اطلع على مذكرة الأمانة العامة بشأن اخر التطورات المتعلقة بخطة تفعيل وتطوير نشاط المنظمة، واصدر المكتب التنفيذي توصياته بشأن بذل الجهود وحث جميع الدول الأعضاء على المشاركة في تفعيل وتطوير نشاط المنظمة وتذليل كل الصعاب للأمانة العامة من أجل تحقيق الأهداف والرؤى الاستراتيجية.

وأضافت «النفط» ان الاجتماع ناقش ايضا ما تم إعداده من الدراسات الفنية والاقتصادية المتخصصة بصناعة النفط والغاز اضافة إلى متابعة شؤون البيئة والمفاوضات المتعلقة بتطورات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وأشارت إلى أنه تم الاطلاع على نشاطات الشركات العربية المنبثقة عن منظمة (أوابك) وجهود الأمانة العامة للمنظمة في تفعيل العلاقة مع الشركات والاجتماعات التنسيقية لمواجهة التحديات والتغلب عليها.

