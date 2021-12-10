مخاوف «أوميكرون» تعود للضغط على أسعار النفط

مال وأعمال

عادت أسعار النفط للهبوط في تعاملات امس، بعد أن ارتفعت مطلع الجلسة بفضل الثقة في أن السلالة أوميكرون من فيروس كورونا لن تعرقل النمو العالمي حتى مع تكثيف بعض الحكومات القيود لوقف انتشارها السريع، إلا أنها سرعان ما تراجعت.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتا، بما يعادل 0.48%، إلى 72.01 دولاراً للبرميل، وذلك في أعقاب مكاسب كانت قد حققتها في الجلسة السابقة بلغت 0.4%.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا، بما يعادل 0.62%، إلى 75.35 دولاراً للبرميل بعد مكاسب 0.5% أمس الأربعاء.

وصباحا تلقت الأسواق الدعم بفضل تصريحات من بيونتيك وفايزر تفيد بأن تلقي ثلاث جرعات من لقاحهما المضاد لكوفيد-19 قد يوفر حماية من الإصابة بالسلالة أوميكرون.

وقال فيفيك دهار محلل السلع الأولية في بنك الكومنولث في مذكرة «المؤشرات الأولية عن السلالة أوميكرون... تشير إلى أنها قد تكون أقل خطورة مما كان يُخشى في البداية، إذ إن معدلات دخول المرضى للمستشفيات لم ترتفع».

وأضاف «يظهر تلقي جرعة ثالثة أيضا مؤشرات واعدة على الحماية من السلالة الجديدة».

