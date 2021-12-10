«مؤسسة البترول» عقدت ندوة عن الهيدروجين الأزرق في اليابان

مال وأعمال

تحت رعاية الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بالوكالة وفاء الزعابي، وبالتنسيق مع مركز التعاون الياباني للبترول (JCCP)، وبمناسبة الذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية المشتركة بين الكويت واليابان، نظمت دائرة البحث والتكنولوجيا في المؤسسة ندوة افتراضية عن الهيدروجين الأزرق يوم الاثنين الموافق 6 ديسمبر 2021، وذلك للاطلاع على التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم نحو الاعتماد على تقنيات الطاقة النظيفة. حيث شارك في الندوة خبراء وصانعو السياسات من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية والهيئات الحكومية وكبار المديرين التنفيذيين من القطاع الخاص الياباني بالإضافة إلى عدد كبير من المعنيين بالقطاع النفطي الكويتي.

بدأت الندوة باستعراض فيديو يوضح العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ سنة 1961، ثم بدأت الزعابي كلمتها في الترحيب بالمشاركين والثناء على العلاقات والجهود المثمرة بين الكويت واليابان والتي امتدت إلى 60 عاماً، ثم تطرقت إلى التحديات التي يواجهها العالم في تأمين الطاقة النظيفة للحد من ظاهرة تغير المناخ، وأن العالم يتجه إلى التحول في مجال الطاقة حالياً لتقليل الانبعاثات الكربونية، كما وأضافت الزعابي بأنه تماشياً مع استراتيجية مؤسسة البترول وشركاتها التابعة (2040)، فإن المؤسسة ملتزمة بأهداف التنمية المستدامة والجهود الرامية إلى تعزيز موارد الطاقة النظيفة، حيث شرعت بوضع خطط من أجل تحقيق الأهداف التي تتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ ولبناء نظام للطاقة المستدامة، وتقوم المؤسسة حالياً بوضع استراتيجية لتحول الطاقة متضمنة وضع خارطة الطريق تفصيلية.

ومن جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لمركز التعاون الياباني للبترول سويوشي ناكاي، بالعلاقات بين البلدين وبين المركز ومؤسسة البترول الكويتية التي لطالما أثمرت العديد من الإنجازات، كما أضاف السيد ناكاي بأن هذه الندوة ماهي إلا استمرار ونتيجة لنجاح الندوة الأولى للهيدروجين والتي انعقدت في ديسمبر 2019.

وأثنى ماساتو تاكاوكا، سفير اليابان لدى الكويت، في كلمته على نجاح تنظيم إقامة الندوة رغم الظروف الصعبة التي يمر فيها العالم من جراء جائحة «كوفيد-19»، كما أشاد بعمق العلاقات الوطيدة بين البلدين، وأعرب عن استعداد سفارة اليابان لتقديم الدعم وتذليل العقبات للشركات اليابانية في سبيل تعزيز العلاقات بين البلدين.

