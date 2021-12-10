«زين»: عرض لشراء حصتنا في «زين - السودان» و«الكويتية - السودانية القابضة»

مال وأعمال

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة (زين) تلقيها عرضا لشراء كامل حصتها في شركة (زين - السودان) والشركة الكويتية السودانية القابضة في السودان.

وقالت (زين) في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة إنها تلقت عرض شراء غير ملزم من شركة إنفكتس هولدنغ ليمتد (إحدى شركات مجموعة دال) للاستحواذ على الشركتين مقابل 1?3 مليار دولار .

وأضافت الشركة أن مجلس إدارتها أعطى الموافقة المبدئية في إجراءات الفحص النافي للجهالة وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية بخصوص هذا الموضوع في حينه.

وأوضحت أن المعلومة الجوهرية السابقة لا يوجد لها أثر على المركز المالي للشركة أو انعكاسة على الميزانية في الوقت الحالي مشيرة إلى أن هذا العرض لا يشمل شركة (زين) في جنوب السودان.

