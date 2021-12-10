«المتحد»: 20 رابحاً في سحب «الحصاد»

مال وأعمال

قام البنك الأهلي المتحد بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذى يقدم ما يزيد عن 750 جائزة سنويا، وينفرد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار والذي يقدم أكبر قيمة من الجوائز إلى أكبر عدد من الفائزين، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.

وأسفر السحب عن حصول 20 عميلاً على 1000 دينار كويتي لكل منهم وهم: هاجر دعيج العازمي، ومحمد سليمان البصيري، وناصر مشعان الهاجرى، وحمد محمد الانصاري، ومحمد حمد العنزي، ومي زياد محمود، وعادل نهابة خلف، وسعاد أحمد دشتي، وناجي عيسى الخياط، وراضي عطب نغيمش، وعلي درويش الجمل، وحسين صالح الشيخ، وعبد الله حسن البدر، ودلال هباس السهلي، وصالحة محمد ال رشيد، ودلال زيد الزيد، وهديل علي الفارس، وحسين علي الرشيدي، وبندر عبد الله غانم، وحنان محمد معرفي.

وتتضمن سحوبات الحصاد العديد من الجوائز، من بينها جائزة بقيمة 100 ألف د.ك في كل من عيد الفطر وعيد الأضحي وتبقى الجائزة الربع سنوية الكبرى بقيمة 250 ألف د.ك أهم ما يطمح إليه العملاء لتحقيق تطلعاتهم. كذلك تقدم جوائز الحصاد 20 جائزة أسبوعية بقيمة ألف د.ك لكل رابح. وكذلك، لأول مرة في الكويت، تم تقديم «سحب الأفضلية» الربع سنوي بقيمة 25 ألف د.ك حصريا للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ من قبل بأي من جوائز الحصاد الإسلامي خلال السنوات الخمس الأخيرة بشرط مرور عام على فتح حساباتهم وتتيح كل 50 د.ك في حساب العملاء ضمن هذه الفئة فرصة واحدة للدخول في السحب.

