فندق «لا مامونيا مراكش».. 100 عام من الفخامة الأندلسية

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يقع فندق لا مامونيا «La Mamounia» المعروف شعبيا باسم «المأمونية»، وهو من فنادق خمس النجوم ويقع على حافة أسوار مدينة مراكش القديمة، وجاء اسمه من اسم الحدائق التي يبلغ عمرها 200 عام والتي تم منحها كهدية زفاف في القرن الـ18 إلى الأمير مولاي مامون من قبل والده.

وتم تصميم الفندق عام 1922 من قبل المهندسين المعماريين Prost وMarchisio جمعوا بين التصاميم المغربية التقليدية مع مظهر آرت ديكو الشهير في عشرينيات القرن العشرين، على الرغم من أن الفندق تم تجديده مرات عدة منذ بنائه، إلا أن المالكين حافظوا على هذا الديكور الرائع.

ويتميز الفندق بأجواء رومانسية، أنيقة عرضا، وغريبة؛ والموظفين الكرماء، وموقع الفندق مع حدائقه الرائعة وقربه من المدينة القديمة في مراكش جعله جاذبا للسياح الذين يبحثون عن الجمال والفخامة والعراقة .

كما تتميز الغرف والأجنحة كبيرة بأسقف عالية وشرفات رائعة تطل إما على المسبح والحدائق، أو على المسجد والمدينة القديمة، تحتوي الغرف على تجهيزات حديثة، ولكن الديكور هو مزيج Moorish / art deco الرائع المستخدم في جميع أنحاء الفندق.

وحصد فندق المأمونية في مدينة مراكش على جائزتي «أفضل فندق في العالم» و«أفضل فندق في الشرق الأوسط وإفريقيا» لسنة 2015، وذلك خلال عملية استقراء للقراء أجرتها المجلة البريطانية «كوند ناست ترافيليه» المتخصصة في المجال السياحي.

ويضم المأمونية أربعة مطاعم يقدم كل منها اغذية متنوعة ما بين فرنسية وإيطالية ومغربية ومتوسطية ،ويضم الفندق حديقة مكونة من شجر الزيتون والنخل والورد والجكراندة والصنوبر الحلبي والصبار وغيرها،ومن الحدائق يمكن رؤية مأذنة الكتبية وقمم جبال الأطلس المكسوة بالثلوج.

تتنوع الأنشطة الرياضية والترفيهية في La Mamounia وتشمل حوض السباحة والتنس والاسكواش وسبا ومركز للياقة البدنية وملعباً للتدريب على الغولف والبلياردو وكازينو، كما يوجد ملعبان للغولف في المنطقة المجاورة، ويتوفر التزلج على الثلج على بعد 72 كم فقط.

وقد وقع الكثير من المشاهير في حب «لا مامونيا»، ووصفه رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل بأنه «المكان الأكثر جمالًا في العالم بأسره». وأمضى الكثير من فصول الشتاء في «لا مامونيا» رسم جبال أطلس والمناطق الريفية المحيطة بها، جاء تشرشل وروزفلت إلى «لا مامونيا» عندما التقيا في مؤتمر الدار البيضاء عام 1943، وقيل إنهما تعاملا مع مسؤولياتهما من سقف الفندق بينما كانا يحدقان في الجبال المغطاة بالثلوج وجدران تيرا كوتا في المدينة القديمة.

لعب «لا مامونيا» دور البطولة في صنع الكثير من الأفلام، و تم تصوير فيلم «المغرب» مع مارلين ديتريتش هناك، كما تم تصوير فيلم «الرجل الذي لا يعرف الكثير» من هيتشكوك، وقد تم تزيين جدران بعض أروقة الفندق بصور الأفلام.

