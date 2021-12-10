«الموت الأبيض».. فلسفة الجمال والخطيئة والتطهير

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شارك العرض المسرحي «الموت الأبيض» ضمن العروض الرسمية لفعاليات الدورة الحادية والعشرين لمهرجان الكويت المسرحي.

الذي قدمته شركة «فرانكو آراب» وركز العرض على موضوع الخطيئة في حياتنا كبشر، مُستعرضاً الصراع الأزلي بين الحق والباطل، وطارحاً الكثير من الفرضيات والتساؤلات عمّا إذا كان الزمن يمحو الخطايا والذنوب...! وتدور الأحداث في ليلة الخامس من شهر آيار، وهي الليلة التي شهدت مقتل «ليلى» (موضي الدوب) معشوقة «يوسف» (عثمان الصفي)، الشاب الذي تعرض لخيانة من أبيه ورفاقه، كي يبعدوها عن طريقه، كما قام الأب بالتخطيط للجريمة وبتوزيع الأدوار على رفاق يوسف لتنفيذ المهمة، فهناك من قام بمراقبة اتصالاتها عن طريق «الهكرز»، ومنهم من قام بتشويهها، ومن ثم قتلها.

لكن، وبعد مضي 15 عاماً على ارتكاب الجريمة، يلتقي يوسف برفاقه القتلة، فيعود بعقارب الزمن إلى الخامس من آيار، حيث الليلة التي وقعت بها الجريمة، ويبدأ بالتحقيق معهم بمساعدة المحقق المتقاعد (نصار النصار) الذي استعان به للتعرف على الجناة.

وبعدها اقيمت الندوة التطبيقية وكان المعقب د . مبارك المزعل وأدارتها الاعلامية فاطمة القلاف وبحضور المؤلف سعيد محمد سعيد ومخرج العمل د. مشعل السالم.

في البداية ثمن د. مبارك المزعل للجهة المنظمة اقامة المهرجان وايضا تطرق إلى مشاركة الفرق الخاصة وهي غير الاهلية وتعتبر الرديف الحقيقي للفرق الاهلية ومشاركتها شيء ايجابي لخدمة الحركة المسرحية في الكويت.

وبعدها تطرق إلى العمل المسرحي حيث قال : ان قصة العمل المسرحي تتفرع إلى جانبين وهما جانب واقعي وجانب افتراضي ومن خلال وجود شخصيتي المحقق ويوسف كان لكل منهما فلسفته الخاصة والمسرحية تقوم على فلسفة الجمال والخطيئة والتطهير وايضا وجود ثلاث دوائر ترمز إلى الحق والباطل والزمن، والنص يعتبر سهلاً وصعباً وكلنا رأينا فلسفة المخرج في الجمال وهناك تساؤلات طرحها الكاتب واوجه الشكر إلى د مشعل السالم بما انه سينمائي الا انه استطاع ان يتعامل مع النص خاصة انها اول تجربة اخراج مسرحي له .

وتطرق إلى اداء الممثلين قائلا: اختلط الاداء بين الخبرة وبين من يمثل اول مرة وقد تفاوت المستوى بينهم وانا اشيد بكلٍّ من الفنانين نصار النصار وعثمان الصفي كانا «ماسكين» ايقاع العرض.

وعن الديكور قال: الديكور تماشى مع العرض ولكن هناك دوائر ثلاث والتي كانت مختفية ومن المهم ان تكون بارزة خاصة في مشهد التطهير والتي يتنقل فيها الممثل من دائرة إلى دائرة.. ودوران الدائرة كان يجب ان تكون سلساً دون ان تصدر صوتًا حتى خطوات الممثلين كانت تصدر اصواتا كما ان هناك خيوطاً امامية في المسرح لم يتم استغلالها او تسليط الضوء عليها والازياء كانت الوانها رمادية وهي ذات دلالات محايدة .. والموسيقى كانت لايف وقد أدت دورها بالشكل المطلوب. واضاف قائلا: انا احترم هذه التجربة وكل متلقٍ فينا يفسر العرض بما يتخصص فيه ونحن مختلفون في ذلك خاصة انني مع الاختلاف وليس الخلاف.

وبعد انتهاء المداخلات والتعقيبات من الحضور تحدث المؤلف سعيد محمد سعيد قائلا: اشيد بجميع ما قيل في الندوة واضعها في عين الاعتبار خاصة انها طرحت من قبل اساتذة واهل خبرة وخلال تجاربي القادمة سوف آخذ ما قيل في عين الاعتبار.

وفي الختام تحدث المخرج د. مشعل السالم قائلا : اعتبر هذه المشاركة تجربة جديدة وان اوجد لمسة سينمائية في المسرح وهذا حق مشروع لاي فنان يستطيع ان يقدم عليها والفرصة هذه اتاحت لي ان ارى المسرح وانا اشكر الجميع على التعقيبات.

