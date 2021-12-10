جائزة «فو» لأفضل مكياج في مهرجان الكويت المسرحي

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ضمن ترسيخها لمنهجها في دعم واحتضان الشباب الكويتي المبدع. خصصت منصة «فو» الداعمة للشباب المبدع جائزة لافضل مكياج ضمن جوائز مهرجان الكويت المسرحي اعتبارا من الدورة الـ 21 التى تتواصل اعمالها هذة الايام.

وفي تصريح خاص لمدير ادارة العلاقات العامة في «فو» احمد السويلم قال فيه: يمثل مهرجان الكويت المسرحي احدى الحاضنات الاساسية للشباب المسرحي المبدع. من هنا رأت «فو» تخصيص جائزة خاصة بأفضل مكياج ستمنح سنويا خلال اعمال مهرجان الكويت المسرحي.

وتابع قائلا : ان قيادات «فو» لا يألون جهدا في تقديم كل الدعم والاسناد للشباب الكويتي المبدع في جميع المجالات ومن بينها المجال الفني. لذا رفعنا فكرة تخصيص جائزة ضمن جوائز مهرجان الكويت المسرحي لادارة المهرجان وايضا للمجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب. وبهذة المناسبة نشيد بالموافقة الكريمة من الامين العام للمجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب كامل العبدالجليل وايضا من الامين المساعد لقطاع الفنون الدكتور بدر الدويش وكذلك من مدير ادارة المسرح في المجلس فالح المطيري. وقال احمد السويلم: ان هذة الجائزة تأتي ضمن توجهات «فو» لتقديم مزيد من الدعم والاسناد وايضا الاحتفاء بالكوادر المبدعة من الشباب الكويتي. وستكون هذة الجائزة بمثابة المدخل لمزيد من الدعم والاحتفاء ومد جسور التواصل مع كوادرنا الشبابية التى تمثل رهانا مستقبليا. وجدير بالذكر أنّ منصة «فو» تعتبر مؤسسة غير ربحية حاضنة للشباب المبدعين في مختلف المجالات الابداعية وتعمل على ايصال المواهب الشابة الى العالمية.

