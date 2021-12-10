«بتوقيت مكة» إنتاج شركة كويتية ناشئة يتصدّر المشاهدة على منصة «شاهد نت»

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أطلقت شركة آبيز برودكشنز للإنتاج الفني والمسرحي التي أسستها الشيخة أبرار خالد الجابر العلي الصباح، أول مسلسل لها «بتوقيت مكة» والذي يتم عرضه عبر منصة شاهد التابعة لمجموعة الـ MBC. وقد انطلق عرض المسلسل في 2 ديسمبر 2021 وتمكن من تحقيق نجاح كبير وصنف من أكثر المسلسلات التي تحظى بنسبة مشاهدة عالية في المملكة العربية السعودية والكويت. آبيز برودكشنز هي شركة إنتاج كويتية هدفها تحسين وتطوير جودة الأفلام الكويتية والمحتوى التلفزيوني. وفي تصريح لها قالت الشيخة أبرار خالد الجابر العلي الصباح، رئيس مجلس الإدارة لآبيز برودكشنز للإنتاج الفني والمسرحي: «إن تحقيق المسلسل المرتبة الأولى من حيث المشاهدة في المملكة العربية السعودية والكويت على منصة بارزة مثل شاهد نت يعكس جهود فريق العمل مجتمعاً وبالأخص أحمد البريجي،الرئيس التنفيذي للشركة، الذي بذل مجهوداً كبيراً أثمر هذا النجاح. فنحن في آبيز برودكشنز ما زلنا في بداية الرحلة، وملتزمون بإنتاج محتوى عالمي يليق بالجمهور العربي ويضع الكويت في مراكز متقدمة في صناعة الأفلام والمحتوى التلفزيوني في المنطقة. كما نوهت الشيخة أبرار بجهود الفريق الكويتي المتكامل الذي قام بدورفعّال في المسلسل الذي يحقق مشاهدة عالية على نطاق واسع».

كما أكدّت الشيخة أبرار على أهمية إظهار ثقافتنا وقيمنا وتراثنا العربي الغني من خلال تقديم مادة سينمائية وتلفزيونية عالية الجودة تتضمن محتوى مهماً وعميقاً، بهدف جذب الأجيال العربية الشابة التي تتعرض يومياً لأعمال كثيرة ومتنوعة من المسلسلات والأفلام على المنصات الحديثة التي انطلقت مؤخراً. وأضافت الشيخة أبرار: «نهدف من خلال شركة آبيز برودكشنز إلى إنتاج محتوى ترفيهي لتسليط الضوء على بلدنا وإظهاره في الأسواق الإقليمية والعالمية و ايصاله للجمهور العربي، وتحديداً الأجيال الشابة».

هذا وقد شارك في هذا المسلسل المؤلف من سبع حلقات أسماء ممثلين كويتيين مهمين و مخضرمين كالممثلة القديرة حياة الفهد والممثل القدير سعد الفرج إضافة الى ممثلين ومشاهير سعوديين أبرزهم شوق محمد (مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي) وسعيد صالح وحنين زياد، وعبد الرحمن الهزيم وعبد المنعم الغزال. واستغرق تصوير مسلسل «بتوقيت مكة» 26 يوماً، وتمّ تصويره لأول مرة في الكعبة المشرفة، أقدس موقع للإسلام يقع في المملكة العربية السعودية. والجدير ذكره أنّ مسلسل «بتوقيت مكة» يحقق نجاحاً كبيراً ويترك بصمته في عالم التلفزيون والإنتاج الكويتي نظرًا لمحتواه المهم وإنتاجه الضخم ، وهو يشكل حافزاً للجيل الجديد لدخول عالم الإنتاج السينمائي والتلفزيوني وتقديم قصص ومحتوى هادف يسلط الضوء على التراث والثقافة والقيم العربية. وقد أشرف على كتابة وإخراج هذا العمل فريق عمل كويتي متكامل، المسلسل فكرة محمد الحسن أحمد وتأليف عبد المحسن الروضان وإخراج مناف عبدال و أشرف على الإنتاج المدير التنفيذي لشركة آبيز برودكشنز السيد أحمد البريجي.

