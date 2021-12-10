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نيللي كريم تتألق في جدة.. وتعود لـ «أحوال شخصية»


تعود الفنانة نيللي كريم خلال أيام إلى القاهرة لتبدأ تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد «أحوال شخصية» الذي يكتبه ابراهيم عيسى، ويخرجه ماندو العدل.
نيللي توجد حالياً في جدة لحضور فعاليات الدورة الأولى لمهرجان البحر الاحمر كضيفة شرف على المهرجان، حيث لفتت الأنظار بإطلالتها في حفل الافتتاح برداء تصميم نور ابراهيم رفقة زوجها لاعب الاسكواش العالمي هشام عاشور الذي ارتدى بدلة من تصميم كونكريت. وانتهت نيللي مؤخراً من تصوير «الجسر» الذي تتعاون فيه مع المخرج بيتر ميمي وتؤدي دور دليلة قائدة إحدى المستعمرات بعد فناء البشرية.
وتنتظر كريم الانتهاء من تصوير دورها في الفيلم الملحمي الوطني «السرب».


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