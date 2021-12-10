«الكاهن» لدرة ابتداءً من 29 ديسمبر الحالي

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تنتظر الممثلة «درة» عرض فيلمها الجديد «الكاهن» يوم 29 من شهر ديسمبر الجاري في مصر والدول العربية.

الفيلم ينتمي لنوعية الإثارة ويشاركها في بطولته النجوم محمود حميدة، وجمال سليمان، وحسين فهمي، وإياد نصار، وفتحي عبد الوهاب، تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن، وهو انتاج مصري سعودي.

يتناول الفيلم صراع القوى الخفية للتحكم في الاقتصاد العالمي من خلال حرب المعلومات. تستعرض الاحداث ملاحقة صحفيين لاطراف تلك المنظمات رغم تعرضهم لمأساة انسانية تعصف بحياتهم الشخصية.

و بمساعدة محامي المنظمة، يتحد الثلاثي لكشف مخطط التنظيم للعالم.

وتدخل «درة» قريباً تصوير مسلسلها الجديد «المشرحة» وهو من أعمال منصة شاهد الأصلية ومن إنتاج المنتج اللّبناني صادق الصباح ويتكون من عشر حلقات وينتمي لنوعية السيكودراما.

و قد حققت «درة» نجاحاً في البطولات المطلقة خارج رمضان منذ فترة بأعمال مميزة جداً مثل «الشارع اللي ورانا» و«بلا دليل» وصولا لحكاية غالية في «زي القمر» الذي تصدر «التريند» المصري وحصل على اشادات كثيرة من الجمهور والنقاد. ويشاركها بطولة «المشرحة» النجوم عادل كرم و دياب، علي الطيب ومها نصار. ومن إخراج وتأليف تامر نادي.

