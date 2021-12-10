منى زكي أساءت الاختيار.. وفستان دينا الشربيني يحتاج لجسد طويل

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انتقدت خبيرة الموضة أمينه شلبايه إطلالات بعض النجمات خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الثالث والأربعين والذي عقد مؤخراً في دار الأوبرا المصرية على صفحتها الشخصية على الانستجرام.

حيث انتقدت اختيار الفنانة منى زكي لقَصّة الفستان الذي ظهرت به خلال حفل الافتتاح وكتبت على صورة الفستان القَصّة حلوة لكنها كانت تحتاج لجسد أطول.

فستان منى ذكي قد نال إعجاب الكثير نظرا للونه الأخضر لكن أمينه شلباية رأت أن منى ذكي أخطأت في الاختيار وكان عليها مراعاة شكل جسمها ومعرفه عيوبه نفس الخطاء وقعت فيها الفنانة دينا الشربيني باختيارها على حد وصف شلباية لفستان بسيط باللون الأسود كان يحتاج لشخص أطول ليظهر جمال الفستان.

أيضا لم تبد شلباية إعجاباً باختيار هنا شيحة للفستان الأبيض ووصفته بأنه اقرب لكي يكون فستان فرح أما فستان الفنانة جميلة عوض فقد رأت شلباية أنه كان به فكرة لكنها لم تضبط لذلك لم يكن جذابا كما كان مصممه يعتقد، وعلى الرغم من رقه فستان لقاء الخميسي إلا أن أكتاف الفستان العريضة كانت تستدعي تسريحة شعر مختلفة فلقاء قد تركت شعرها منسدلاً على كتفيها لكن كتف الفستان وقصته كانت تحتاج لتسريحة شعر مرفوع للأعلى، ليس فيه أي جديد كان هذا وصفها لفستان الفنانة بشرى الذي ظهرت به على الريد كاربت من الأسود اللامع.

كما انتقدت التفاصيل الكثيرة في فستان النجمة نادية الجندي والتي جاءت دون أن تضيف أي جديد للفستان وعلى الرغم من جمال فستان الفنانة درة إلى أن أمينه شلباية أكدت أن درة فنانه جميلة واختياراتها موفقه لكن كان يمكن أن يكون اختيارها للفستان أفضل فلديها الأفضل وعن فستان فيفي عبده اكتفت بكتابه كلمة no comment وأبدت أمينه شلباية إعجابها بفستان الفنانة ليلى علوي مؤكدة انه يليق عليها ووصفت فستان سلمى أبو ضيف بان مقاساته غير مضبوطة بالمرة وبالمثل طول فستان الفنانة ناهد السباعي الذي لم يكن مضبوطا.

