النجوم وأولادهم «لحظات خاصة» تُخَلِّدها الـ«سوشيال ميديا»

إضاءات

تحولت مواقع التواصل الاجتماعي واحدة من أهم وسائل النجوم للتواصل مع محبيهم وجمهورهم، وطرح كل ما يستجد في حياتهم المهنية، وهناك عدد من النجوم بدؤوا يشاركون جمهورهم تفاصيل يومهم بكل عفوية دون أي قيود، وكان لـ«أبناء النجوم» نصيب من هذه المشاركات، التي تكشف لحظات استمتاعهم بأوقاتهم مع أبنائهم وخصوصا الصغار منهم، وكشفت الصور التي وثقتها مواقع الـ «سوشيال ميديا» عن كواليس الحياة البسيطة التي يعيشها هؤلاء الفنانون مع أبنائهم.

علاقات واهتمامات

دائماً ما يخطف أبناء الفنانين والمشاهير الأضواء من ذويهم، ويحصدون الـ«لايكات» والإعجابات على مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد نشر صورهم، والفنانة اللبنانية ميريام فارس، كانت من أشهر الفنانين الذي كشفوا عن تفاصيل علاقاتهم الوطيدة بأبنائهم، حيث اعتادت «ميريام» على نشر صور عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، برفقة ابنيها «جايدن» و«ديف»، وتكشف الصور مدى اهتمام «ميريام» بمجالستهما واللعب معهما بنفسها، ولم يشغلها الفن عن متابعة أدق التفاصيل في حياة نجليها.

ومؤخرًا.. نشرت «ميريام» فيديو يجمعها بابنها الصغير «ديف» وهي تستمتع بتعليمه الخطوات الأولى في حياته،، كما نشرت النجمة اللبنانية فيديو ثانياً، تظهر فيه وهي تعلمه بعض الحركات الراقصة وهو في سن صغيرة من عمره.

العطلات الصيفية

«جايدن» هو الآخر كان له نصيب من فيديوهات «ميريام الأم»، حيث نشرت فيديو يظهرا فيها سويا خلال قضائهما إحدى العطلات الصيفية، وتحرص «ميريام» كثيرا على نشر اللحظات التي تجمعها بأولادها والتي تعتني فيها بهم وبتدليلهم.

من جهتها تحرص الممثلة كارينا كابور على توفير جوٍّ أسري دافىء لعائلتها والظهور في أغلب الوقت بين أفرادها، وخصوصا طفلها الأصغر، وذلك منذ ولادته في شهر فبراير الماضي. «كارينا» نشرت مؤخرًا صورة لنجلها الصغير وعلقت عليها قائلة: «خدودك حياتي وحضنك يكملني»، في تعبير منها على حبها الشديد له، وفي وقت سابق أكدت كارينا على تمنيها الحب والسعادة والشجاعة له طوال حياته.

عالم الطبخ

في حين شاركت مؤخرا الفنانة سيرين عبد النور جمهورها بفيديو لها من داخل مطبخها وهي تعد لطفلها «كريستيانو» حلوى «السوفليه»، وعبرت «سيرين» بطريقة كوميدية عن صعوبة التواصل مع نجلها بسبب صغر سنه وتلعثمه في نطق الكلمات، والذي تخصص له وقتا خاصا لتعليمه النطق ما بين العربية والإنجليزية.

كما تحرص «سيرين» على قضاء أوقات فراغها مع زوجها وابنتها «تاليا» ونجلها «كريستيانو»، هذا فضلا عن حرصها فهي تشعر بأن أسرتها هي مصدر أمانها، وتحرص سيرين على التحضير لقضاء أوقات مميزة بإعداد الأطعمة الشهية لأسرتها، وتحرص على تعليم فنون الطهي لنجلتها تاليا التي تكون معها بالمطبخ أغلب الوقت.

أما الفنانة كارمن سليمان، فقد نشرت صورة تجمعها بنجلها «زين» أثناء وجودهما بدولة الامارات، وعلقت على الصورة قائلة: «أنت أفضل شيء فعلته في حياتي»، وتخصص كارمن مساحة خاصة لنجلها، حيث تحرص على ملازمته في رحلات التنزه والترفية.

