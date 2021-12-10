«فتى أحلام الفتيات».. يُغضِب ظافر العابدين

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معروف عن النجم التونسي ظافر العابدين الهدوء وحسن تعامله مع الصحافيين، ولكن ظهر الغضب عليه خلال ندوة فيلمه «غدوة» الذي عرض على هامش الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بسبب سؤال من أحد المراسلين، وكان رد فعل ظافر مفاجأة لجميع الحاضرين.

المراسل سأل ظافر عن رأيه في وصف البعض بأنه «فتى أحلام الفتيات»، وإذا كان هذا الوصف يقلقه أو يقلق زوجته، فرفض ظافر الرد على السؤال، وظهر عليه الاستياء قائلا في حدة إنه موجود في الندوة للحديث عن فيلمه وإذا كان هناك أي سؤال عن العمل سيرد عليه.

ويعد فيلم «غدوة» التجربة الإخراجية الأولى لظافر العابدين، حيث أكد أن قصة الفيلم مبنية على تجربة شخصية عاشها هو شخصيا مع شقيقه الذي أصيب بمرض السرطان، وانتظروا لأكثر من عام حتى جاء دوره لدخول المستشفى وتلقي العلاج، وهو ما جعله يفكر في كيفية تقديمه للمساعدة للمواطن التونسي.

وعبر ظافر العابدين خلال الندوة عن سعادته بالعرض الأول لفيلمه ومشاركته ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدا أن شرف كبير له المشاركة بأول عمل له في عالم الإخراج في هذا المهرجان العريق، كما تحدث عن تجربة الإخراج قائلا: «مسؤولية كبيرة، لأنه المخرج يقع على عاتقه الاهتمام بكل الجوانب الفنية التي تخص الفيلم، لكن في الوقت نفسه العمل يعد عملا جماعيا وليس مرتبطا بالمخرج وحده، فهناك تعاون وتفاعل مع طاقم العمل أجمعين حتى يظهر الفيلم في أحسن صورة للمشاهدين، بالإضافة إلى المصداقية التي تعد أمرا أساسيا».

