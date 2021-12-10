«الباركور» على كورنيش «الإسكندرية» نبذة عن رياضة الباركور

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على كورنيش مدينة الإسكندرية، ووسط الطبيعة الساحرة التي تنفرد بها «عروس البحر المتوسط» دون غيرها من المدن المصرية، يقفز العشرات من الشباب «بخفة ورشاقة» وبعد قفزات عدة في الهواء تلامس أقدامهم الأرض من جديد محافظة الإسكندرية، ليعاودوا الكرة مرة أخرى، ويقدموا عروضًا يظنها البعض في البداية أنها «أكروبات»، غير أن الانتظار قليلًا، وسؤال أحدهم يتضح أنهم يمارسون رياضة تسمى الـ«باركور».

«الباكور».. رياضة حديثة العهد، ظهرت في نهاية تسعينيات القرن الماضي، وبدأت أولى خطواتها في فرنسا، على يد ديفيد بيل، الجندي في الجيش الفرنسي، الذي حاول الاستفادة من التدريبات التي كان يتلقاها أثناء خدمته العسكرية، وأضاف إليها مزيداً من الحركات، لتظهر في النهاية في صورة «الباركور»، وبمرور السنوات بدأت الرياضة الجديدة تشق طريقها في الدول الأوروبية، ثم انتقلت إلى البلدان العربية، ومنها مصر.

سنوات قليلة لم تكد تمر، إلا وبدأت معدلات الإقبال من جانب الشباب لممارسة «الباركور» في التزايد، وكانت شواطئ الإسكندرية من الأماكن المثالية التي اختارها أعضاء فرق «الباركور» والراغبون في ممارسة الرياضة الحديثة، لأداء تدريباتهم اليومية، وبمرور الأيام أصبح هناك مدربون للعبة ومحترفون أيضا، إلى جانب الهواة الذين جذبتهم الحركات «البهلوانية» التي يتقنونها مع استمرار فترة التدريب.

تزايد معدلات الإقبال على «الباركور» دفع قدامى اللاعبين للإعلان عن إتاحة «تدريب الأعضاء الجدد»، ويبدأ سعر الحصة الواحدة لـ«تعليم الباركور» من 10 جنيهات، ويصل إلى 30 جنيهاً، وإلى جانب «كورنيش الإسكندرية» أصبحت هناك أندية وساحات رياضية تعلن عن إتاحة التدريب على «الباركور»، وبحسب مصطفى الشرقاوي، الذي يمارس «الباركور» منذ ما يقرب 17 عامًا، والذي يعمل في مجال التدريب منذ 9 سنوات، فإن «الباركور» تعني الانتقال من نقطة إلى نقطة في أسرع وقت ممكن بدون إصابات.

«الشرقاوي» أوضح أنه في الغالب يختار أماكن مفتوحة لتدريب اللاعبين، مثل منطقة بير مسعود وكورنيش الشاطبي أو الشواطئ الرملية، مشيرا إلى أنه أصبح هناك تجمع كبير من الشباب محبي «الباركور» الذين يتدربون عليها.

بدوره أشار الكابتن عماد نور، إلى أنه يمارس رياضة «الباركور» منذ 4 سنوات، مؤكدًا أن التدريب يتطلب الحفاظ على أمان اللاعبين وعدم التعرض للإصابة، ويتم التدريب في البداية في المناطق الآمنة مثل الشواطئ الرملية ثم يجري بعد ذلك الانتقال إلى المناطق الإسفلتية الصعبة مثل منطقة بير مسعود.

وأضاف «عماد»: في الغالب أتدرب 4 مرات أسبوعيا في أوقات الفراغ بدلا من تضيع الوقت بالجلوس في المقاهي، فـ«الباركور» رياضة ممتعة ومفيدة في نفس الوقت، ونتمنى أن تأخد حقها مثل لعبة كرة القدم الأكثر شهرة في مصر، فهي لعبة ممتعة ومفيدة ونستمتع باللعب وتكوين صداقات من خلالها.

يشار هنا إلى أن «الباركور» تقوم على مجموعة من الحركات مثل الدحرجة، والهبوط، والقفز بعد الدحرجة، والتوازن، وقفزة القرد والقفزة العكسية، بالإضافة إلى قفزة 360 درجة، وتقود اللعبة فكرة «الهروب» حيث تتولد في هذه الحالة الحاجة إلى سرعة البديهة والمهارة للخروج من المواقف الحرجة كما أن إحدى سمات الباركور الرئيسية هي الكفاءة أو الفعالية.

كما أن «الباركور» تهتم بجميع أجزاء الجسم بشكل متناسق، لخلق حالة من التناغم الحركي الجسدي، والذي يقلل من قوة ارتطام الجسم بالأرض عن طريق تطبيق بعض الحركات، التي تعمل على تقليل وزن الشخص عند لحظة التصادم حيث يتم توزيع وزنه على محيط، فتتوزع ردود الأفعال على محيط جسده، وهناك حركات عدة لـ«الباركور» منها «القفزات، التسلق، والدحرجة»، وكل حركة تندرج تحت هذه التصنيفات لها أسسها الفنية والتدريبات البدنية الخاصة بها.

نبذة عن رياضة الباركور

تعتمد بعض انواع الرياضة على السرعة العالية للانتقال من مكان لاخر بالاضافة الى تنفيذ الكثير من الحركات اثناء تأدية تلك الرياضة وبعضها يعتمد على اللياقة البدنية وسهولة الحركة، وبعضها الاخر يعتمد على جميع ما ذكر من السرعة واللياقة البدنية والسلاسة في الحركة فعندما تجتمع كل تلك المواصفات في رياضة فإننا نتحدث عن رياضة الباركور

مؤسس الباركور

مؤسس هذة الرياضة هو ديفيد بيل الذى كان يبلغ من العمر 28 سنة واشتق مؤسس هذه الرياضة اسمها من الجملة الفرنسية Parcours du combatant، وهو تدريب عسكري يُمارس في الجيش الفرنسي قام باستبدال حرف الـ C بحرف K وألغى الحرف الأخير S وذلك لأسباب من شأنها تسهيل لفظ الكلمة. وكان ديفيد يمارس مجموعة من الأنشطة البدنية خلال التحاقه بالجيش الفرنسي، والتي من ضمنها الفنون القتالية، وحاول اقتباس تلك المهارات البدنية إضافة إلى تأثره بوالده العسكري، فقام ببلورة وتطوير تلك المهارات إلى أن توصل في ابتكاره إلى ما يُعرف برياضة الباركور. واستطـاع ديفيد خلال تصـوير فيلم قام بالتمثيل فيه انه يقفز بين بنايتين يقدر البعد بينهما 23 قـدماً وكـان ارتفاع البنايتين 60 قـدماً.

فوائد الباركور

تساعد على التغلب على المخاوف والآلام

تساعد فى الحصول على لياقة بدنية كبيرة

قوة العضلات وصلابتها

تساعد على التركيز للوصول إلى الهدف

تساعد على فقد الوزن وخفة فى الجسم حركات الباركور

الدحرجة تقوم فكرة هذه الحركة على امتصاص الصدمة بعد السقوط بعد عملية الهبوط على القدمين

الهبوط وهي حركة تتم عن طريق ثني الركبتين بعد القفز والاقتراب من الارض ثم الوقوف على اصابع القدمين

القفزة بعد الدحرجة وهذه الحركة تخفف من سرعة السقوط

التوازن وهي تكون حركات مخصصة للمناطق الضيقة مثل الحواجز ذات العرض المنخفض

توازن القط يتم تطبيق هذه الحركة عند المشي على مساحة ضيقة على اطراف الاصابع

حركة القفزة السريعة وتستخدم هذه الحركة عند القفز فوق حاجز معين والاستناد الى احدى اليدين

قفزة القرد تتم هذه الحركة عن طريق وضع اليدين فوق المكان المراد القفز منه ثم رفع الجسم كاملا باستخدام قوة اليدين.

حركة القفزة العكسية وفي هذه الحركة يتم تثبيت اليد على الحاجز المراد القفز منه ثم الالتفاف باتجاه الذراع فوق الحاجر. قفزة 360 درجة وهي تعتمد على تدوير الجسم والتفافه فوق الحاجز بدرجة 360 عن طريق وضع كلتا اليدين على مسافة متباعدة تقريبا ثم ممارسة القفز. خطورة الباركور يرى البعض أن رياضة الباركور واحدة من الرياضات الخطرة، بينما يرى البعض الآخر أنها رياضة الحرية والانطلاق التي تدعم العمل الجماعي، وتربط الناس بمدينتهم، حيث إنها لا تتطلب مكانًا معينًا أو أدوات مخصصة، فهي رياضة يمكن ممارستها في أي وقت وفي كل مكان. وهناك من يرى أن الباركور أقل خطرًا من بعض الرياضات الأخرى، كالتزلج على الجليد حيث إن حالات الوفيات الناتجة عن رياضة التزلج على الجليد تعتبر عالية، بينما لم يثبت وجود حالات وفيات بعد من ممارسي رياضة الباركور. أما عن أنواع الإصابات التي قد يتعرض لها لاعبو الباركور؛ فهي بعض الالتواءات والكسور إلى جانب التهاب الأوتار أو بعض الإصابات الخطرة التي تتطلب الراحة في المنزل لفترة، ولكن مما لا شك فيه فأن التدريب الجيد والممارسة السليمة للعبة تقي من بعض تلك الإصابات نصائح للحد من الإصابة عند ممارسة الباركور تعتبر رياضة الباركور من الرياضات التنافسية المغرية، فقد ينطلق اللاعب فيها خلف ممارسة القفزات أو الركض الحر لأوقات طويلة، لذا يجب القيام ببعض الأمور التي تضمن سلامة اللاعب وهي:

التدريب على يد متخصص في تلك الرياضة، وعدم الاكتفاء بمجرد التقليد.

التدرب على السقوط الآمن لتجنب خطر الإصابة.

الإحماء الجيد للجسم، وعدم ممارسة الرياضة أثناء حالات الإجهاد والتعب.