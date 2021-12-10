الإسلام وحقوق الإنسان

إيمانيات

ينطلق الإسلام من اعتقاد راقٍ في نظرته إلى الإنسان، حيث جعل الله عزّوجلّ الإنسان خليفة في الأرض، لعمارتها، وإقامة أحكام شريعته فيها، قال عزّوجلّ: (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ) (الأنعام/165). وقال تعالى: (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً) (البقرة/30). وإنّ الإنسان موضع التكريم من الله عزّوجلّ الذي حباه بذلك التكريم، ومنحه إياه فضلاً منه تعالى.

إنّ الشريعة الإسلامية كان لها السبق المطلق في إرساء دعائم حقوق الإنسان في وقت السلم وفي وقت الحرب على حدٍّ سواء، فلقد أعلنت الشريعة الإسلامية المكانة السامية للإنسان في هذا الكون: (وَلَقَدْ كَرِّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَملْنَاهُمْ فِي البَرِّ وَالبَحْرِ وَرَزقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّباتِ وَفَضَّلنَاهُمْ عَلَى كَثيرٍ مِّمَّنْ خَلقْنَا تَفْضِيلاً) (الإسراء/ 70). (وَإِذ قَالَ رَبُّكَ للِمَلائِكةِ إِنَّي خَالِقٌ بَشراً مِّن صَلصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ * مَّسنُونٍ فَإِذا سَوَّيتُهُ وَنَفَختُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدينَ* فَسجَدَ المَلائِكَةُ كُلُّهمْ أَجْمَعُونَ * إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ) (الحجر/ 28-31). وأرست الشريعة الإسلامية مبدأ المساواة بين البشر على أُسس وطيدة. فالقرآن الكريم يقرر المبدأ العام: (إِنَّ أَكْرَمكُمْ عِندَ الله ِأَتْقَاكُمْ) (الحجرات/ 13). ويقول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): «يا أيّها الناسُ، إنّ رَبَّكم واحدٌ، كُلُّكم لآدم وآدم من تراب، إنّ أكرمكم عند الله اتقاكم، وليس لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أبيض، ولا لأبيض على أحمر فَضْلٌ إلّا بالتقوى. أَلاَ هل بَلَّغْت؟ اللهم فاشهد. أَلاَ فليبلغ الشاهدُ منكم الغائبَ». وكفلت الشريعة الإسلامية مبدأ المساواة أمام القانون: (إِنَّ اللهَ يأْمُرُكمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلى أَهْلهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَينَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالعَدْلِ) (النِّساء/ 58). (وَلاَ يَجرِمنَّكُمْ شَنآنُ قَومٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْربُ لِلتَّقْوَى) (المائدة/ 8). ويكفل الإسلام الحرّية الدينية، فلكلّ إنسان الحرّية في اختيار العقيدة التي يؤمن بها: (لاَ إِكرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ) (البقرة/ 256). وقد أعلنت الشريعة الإسلامية حرّية الفكر، ودعت الإنسان إلى التأمّل الدائب وإعمال العقل الذي يقود الإنسان إلى الهداية وإلى الطريق القويم: (أَفَلمْ يَسِيُروا فِي الأَرضِ فَتكُونَ لَهُم قُلوبٌ يَعْقلُونَ بِهَا أَوْ أَذَانٌ يَسْمعُونَ بِهَا فإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلكِن تَعْمَى القُلوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ) (الحجّ/ 46).

الإمام زين العابدين (عليه السلام) قدم للعالم أغلى كنز من كنوز العلم والثقافة وأروع دستور للعدالة والمساواة- إذ كتب بيده الشريفة رِسالة الحقوق. وأعلن للبشرية أوَّل وثيقة مكتوبة لحقوق الإنسان. إنّ كلمات الإمام في حُقُوق الإنسان كلّ جُملة مِنها هي كونٌ قائم بذاته عندما تقرأها تجدها أنيقة صافية بَريئة متألقَّة كأنَّها تشع أو انّها مُقَطَّرة ولذيذة (كالعَسل المُصَفّى). وأنت تشعُر إذ تقرأ كلماتِ الإمام علي بن الحسين (عليهما السلام) بأنَّ كلّ كلمة من كلماته المغسولة بنَدى الفجر تحمل غِذاءً شهيَّاً يُغَذّي الفكر والعقل وغذاء حلواً يُمتع الحواس والنظر والأهم من ذلك انّها تنادي بحقوق البشر أجمعين في كلّ أنحاء الأرض دون تمييز. وانَّها بشكل غير مباشر تندد بالظلم والاستغلال والتفاوت الطبقي. رسالة الحقوق لو تناولها كاتب قدير وعُرضت على العالم بلغة ثقافية معاصرة، ولو أنَّها تُرجمت إلى أفعال في مجال السياسة والاجتماع لاستطاعت أن توصل البشرية كلّها إلى شاطئ الأمان وبرِّ السلامة. ولأنقذت الشعوب كلّها من المحن والكوارث الاقتصادية والاجتماعية ومن الحروب. الحسين في لحظاته الأخيرة وجسمه يتفجر دماً من الجراح عانق الإمام زين العابدين (عليه السلام) وضمّهُ إلى صدره وقال له: «يا بنيّ إياكَ وظلمُ من لا ناصر له إلّا الله».

