آراء

في عالم العلاقات الشخصية والمهنية نتعامل مع البشر ونقيم درجة أخلاقهم عن طريق أفعالهم وأقوالهم، الأخلاق هي مرآة تعكس صورة الانسان ومدى قبوله في مجتمع محافظ على القيم بمقاديرها التي تتكون من عناصر أهمها الأمانة والاحترام والتقدير والثقة وغيرها من مقادير تصنع قالب الفرد السوي بهذا المجتمع.

عندما نتكلم عن العلاقات قد تكون الثقة أحد هذه العناصر والتي تحتاج إلى تركيز كبير لاننا اليوم نعيش أزمة ثقة على جميع المستويات، «الثقة» كلمة مكونة من حروف قليلة لكنها تحمل بداخلها أبعادا تترجم الوعود بالكلام إلى فعل مؤثر قد يزعزع سكون الأمانة، «الثقة» هي الخيوط التي تعبر عن سماكة العلاقة بين البشر، وأكثر الخلافات التي تدور حولنا من المؤكد سيكون سببها الاساسي انعدام الثقة، أعزائي من منكم وثق بشخص واكتشف بأنه لا يستحق؟، واسبح بذاكرتك لتتوقف عند وجوه من البشر إن تعاملت معهم فسوف يكون تعاملك بكل حذر لأنك تعلمت من التجربة بأنه غير أهل للثقة، وكم سقطت في فخ اشخاص يدعون الأمانة وكشفت الأيام حقيقتهم.

وسؤالي لك تخيل أنك تريد عبور شارع مزدحم وقد تم ربط عينك بشال يمنعك من الرؤية، من ستختار من البشر الذي تثق بأنه سيقودك إلى الرصيف الآخر؟

نأخذ نفسا عميقا،،،

? أزمة الثقة على مستوى المجتمع قد يكون صداها أكبر لأن الافرازات السلبية سوف تنهش من قوامه، فالفاسد والسارق والعميل والمنحرف ما هم إلا نتاج افرازات استغلال ثقة الناس من هؤلاء عديمي الأخلاق، وعلاج هذه الافرازات في جرعات وعي المجتمع وتقدير حقيقي للبشر واختيار المسؤول المجرب والكفء، معادلة التقييم سهلة لكن من طبيعة البشر النسيان او التناسي وقد ارشدنا لها رسولنا الكريم ونصحنا بها حيث قال صلى الله عليه وسلم (لا يُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِن جُحْرٍ واحِدٍ مَرَّتَيْن) معادلة نحتاج ان نستوعبها ونحن نتعامل على جميع المستويات، وخاصة مع الاشخاص المؤثرين على شريحة اكبر من افراد المجتمع، وعلى مستوى الوطن لا نحتاج الى المحاباة والمجاملة فمن جرب وفقدنا الثقة فيه فهناك غيره نسأل الله أن يكونوا أهلاً لها.

وسؤالي على مستوى الوطن من هم المسؤولون الذين سيقودون المجتمع الى طريق الرؤية؟

