اختيار الوزراء وفق معايير

آراء

لاشك أننا نضع كل ثقتنا في سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ونثق تماماً أن معاليه ينتهج نهجاً جديداً هذه المرة قبل رفع أسماء المرشحين للتوزير الى القيادة السياسية.

لذا فإن ما اثلج صدور الجميع أن معاليه لن يكتفي بالاطلاع على السيرة الذاتية للمرشحين بل سيسأل المرشح عن التغريدات الصادرة منه وهل تتضمن مهاجمة أو انتقادا لأوضاع دول معينة أو نظاماً معيناً والجامعة الحاصل منها على الشهادة العلمية التي يحملها وهل معترف بها أم لا، وعما اذا كانت عليه قضايا في المحاكم أو احكام قضائية سابقة، وأن سموه سيتخذ قرارا فوريا بالاعفاء لاي وزير تظهر بعد توزيره معلومات مغايرة لما تم الادلاء به ولن يكون مضطراً لانتظار اجراء تعديل وزاري.

إن الشعب الكويتي يضع كل آماله المستقبلة في أن ينجح هذا التشكيل الوزاري وأن تستطيع هذه الحكومة القادمة تحقيق طموحات واحلام المواطن الكويتي.

إن اختيار الوزراء سابقا المبني على المحاصصة والقبلية والفئوية أثبت فشله في تحقيق رؤية كويت 2035 فالعالم يقود ثورة صناعية وثورة تعليمية وثورة صحية تخلفنا عنها أميالا ضوئية، الأمر الذي يضع على كاهلنا القيام باختيار حكومة كفاءات وخبرات ولا تكون الاختيارات مبنية على العواطف والترضيات السياسية لان هذه الاختيارات اثبتت عبر العقود الماضية فشلها الذريع في النهوض بالكويت بل وادت تلك الاختيارات الفاشلة الى تخلف الكويت الاقتصادي والتعليمي والصحي واصبحت الكويت في مؤخرة دول الخليج.

ولاشك ان من اهم معايير الاختيار الواجب توافرها في أي وزير يتحمل عبء خدمة الوطن هو النزاهة والأمانة والشرف بالاضافة الى طبيعة التخصصات العلمية والمهنية وملاءمتها لاختصاص المؤسسات والوزارات المرشح لها، كما أنه من الضروري أن يكون قد عمل في الوزارة التي سيقودها لكي يكون ملما بدقائق ومهام الوزارة وعارفا بالمشكلات التي تواجهه ومدركا لتوازنات القوى بها.

أيضا ضرورة أن يكون قد سبق له أن تولى مهام إدارية لان الوزير الذي لم يتولَ اعمالا ادارية تنقصه الجوانب الفنية في الادارة وبالتالي سيكون فاقدا للمهارات، ايضا الاتصال مع الجماهير، ومن الضروري اختيار وزراء جدد من الشباب من الذكور والإناث أي أن تحدد الاعمار بشرط التمتع بملف صحي وحسن التعامل مع قنوات التواصل الاجتماعي.

نهاية نتمنى لسمو رئيس الوزراء أن يوفق في مهمته التي كُلف بها والتي نعلم أنها مهمة صعبة ولكن سموه على قدر المسؤولية الموكلة إليه.

