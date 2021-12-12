الساحة السياسية.. ع المكشوف

آراء

ما إن تسارعت وتيرة أحداث الساحة السياسية قبل صدور العفو الخاص عن المهجرين من أصحاب القضايا والرأي، حتى انقسمت على إثرها أوجه النظر والآراء المتباينة بين مؤيد ومعارض لفكرة قبول تحول الأدوار – كما يراه البعض - على مسرح الاعلام السياسي وأمام المشهد العام، ليتصاعد في نهاية المطاف زخم الاستقبالات والاحتفالات والخطابات الرنانة والمؤثرة التي تدعو الى الإصلاح ومحاربة الفساد كلٌ بحسب منظوره الخاص لمختلف زوايا الأحداث والمعطيات السياسية، فعند استعادة شريط الذاكرة في جميع بيانات وتغريدات المعنيين بالعفو والتلميحات التي صدرت حول هذا الملف تحديداً، وما تحمله من أدق التفاصيل حتى هذه اللحظة، يكون من الممكن أن نحدد التشخيص والعلاج الأمثل لما تعانيه الساحة السياسية من تفسيرات متضاربة، على أقل تقدير.

فلا يخفى على الجميع الانقسامات التي حدثت لكتلة «42» بدءاً من التصويت على الرئاسة، وما تبعها من استمرار تزايد علامات الاستفهام والتعجب التي أخذت طابع العلاقة الطردية للتفككات المتتالية لذات الكتلة حتى يومنا هذا – من جهة – وما يتم تداوله .. عن محاولة البعض في السعي الحثيث نحو إحكام قبضته على دفة قيادة صفوف المعارضة وسط المشهد السياسي من جهة أخرى، زد على ذلك أن من غير المقبول قياس المشهد العام دون الأخذ في الحسبان دور قائمة الكتل السياسية والبالغ عددها «15» كتلة، وما تحمله من أجندة وأهداف أعضائها التي تحكم جميع توجهاتها حتى وإن غلفت بشعارات الإصلاح ومحاربة الفساد، وهذا الأمر بطبيعة الحال لا يخفى على الفطنة والذكاء السياسي الحكومي، فالانجرافات العاطفية خلف الحناجر السياسية والانتماءات الضيقة لا مكان لها في تقدير العقل السياسي السليم، فالتفكير خارج الصندوق هو أول جرعة ضد السيكولوجية العمياء.

وبما أن هناك من يصدح بمحاربة الفساد وينشد الإصلاح العام للدولة، فإن من الواجب والضرورة أن يرى الجميع منهم – على المكشوف - الاتفاق بالاجماع على توحيد الأولويات ورسم خارطة الطريق السياسي وفق أجندة محددة وعبر خطة زمنية معلنة للعامة ولا تصدر البيانات الجماعية إلا بالاجماع، وأما إن كان غير ذلك فهو بلا شك استعراض للعضلات فوق حلبة السياسية فقط، وبالتالي ستذوب المجاملات السياسية والشعارات حتماً تحت شمس المواجهة وأمام أعين الناخبين، إما بنجاح المطالبة النيابية في التصويت على مشروع العفو الشامل تحت قبة البرلمان، أو باستمرار تمسّك البعض في فكرة من سيتولى قيادة المعارضة، وبالتالي ستحظى الحكومة مجدداً بالنجاح كالعادة، لنصل في نهاية المطاف الى سؤال عقلاني وجوهري : كيف يُراد من الحكومة محاربة الفساد والإصلاح، وهناك اختلالات وانقسامات وتباينات نيابية مستمرة في الآراء على الساحة السياسية؟ وفي الختام .. لن يتم الإصلاح بالشكل المطلوب ما دامت التوجهات السياسية تحت رحمة الأهواء والمصالح، فقد قيل قديماً: «آفة الرأي.. الهوى»، لذلك استقيموا يرحمكم الله.

