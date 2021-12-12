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وقفة

لا تعوّل على امرأة


لا تعوّل على امرأة إن لم تكن بصيرتك، فليس كافياً أن تكون زوجتك!
للرجل أمّ يختارها له القدر، ولأبنائه أم يتحمل مسؤولية اختياره لها، والزوجة لزوجها ملجأ وغطاء وجنة، الزوجة التي تهبها اسمك وتحمّلها مسؤولية تربية ابنائك، ومراعاة والديك، وحفظ حقوق أهلك وجيرانك، وتقاسمها أبسط التفاصيل وأكبرها، يجب أن تكون على خلق قبل أن تكون على دين، وأن تكون على نقاء قبل أن تكون على قدر من الجمال، فالصفات تورث فانتقِ إرث أبنائك.
تلك التي اخترتها لقشورها الدينية أو الاجتماعية أو العلمية، لن تكون كافية لأن تجنبك غربة نفسية تلبسك وأنت في حلك وترحالك وأنت بين أهلك وفي بيتك، لن تقرب لك المسافات بل ستساعد في اتساعها وبعدها، لن تدعوك لأن تصل رحمك بل ستكون معك حين تقطعهم، لن تشد عليك لتحضر لكن سوف تذكرك لتغيب، ستزرع الشوك في أثرك، وستفرح بوحدتك، واهمة بأن التملك وجه من وجوه الحب بين الزوجين، وأن البعد عن البيئة التي أنت منها غنيمة تحفظ لها حجم ظلها القصير الذي يجنبك وابناءك حرارة السؤال عن غيابها وعن مدى تقصيرها.
لا تعوّل على امرأة أعجز من أن تكون ذات خلق، فهي الجذور لامتدادك، وهي الجنة التي تختارها لعمرك القادم، وهي الدار والسكن والسكينة، فكيف تحط السكينة في قلبك والنار في قلبها ودمها؟
اختر لأبنائك جنة تتسع لهم ولوالديك وجميع أحبتك، جنة تنمو بها وتتفرع منها، تثمر وتتساقط وأنت واقف بهيبتك وشموخك، جنة تكون أنت سماءها وماءها وهواءها النقي.


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