خادم الحرمين يدعو لصلاة الاستسقاء غداً

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دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الى اقامة صلاة الاستسقاء في كامل انحاء المملكة غداً الاثنين. وجاء في بيان الديوان الملكي امس: «تأسيا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الى اقامة صلاة الاستسقاء في جميع انحاء المملكة غداً الاثنين الموافق 9 من شهر جمادى الأولى 1443هـ حسب تقويم ام القرى». وأضاف البيان: «على الجميع ان يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع الى الله سبحانه، والاحسان الى عباده والاكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله ان يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو».

