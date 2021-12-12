أميركا.. 50 قتيلاً جراء إعصار مدمر في كنتاكي

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فرانكورت «كنتاكي» - الوكالات: قتل 50 شخصا على الأقل جراء اعصار قوي ضرب ولاية كنتاكي الأميركية، حسب ما افاد حاكم الولاية آندي بيشير في مؤتمر صحافي في ساعة مبكرة امس. وقال «أخشى ان يكون قد قتل اكثر من 50 شخصا في كنتاكي. ربما قرابة ما بين 70 و100، الأمر مروع». وأضاف «التقارير تجعل القلب ينفطر».

من جهتها نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن متحدثة باسم خدمة ادارة الطوارئ بالولاية قولها، ان مسؤولي الانقاذ لم يؤكدوا ارقام الوفيات او الاصابات حتى وقت مبكر امس.

فيما اعلن حاكم الولاية حالة الطوارئ. ونقلت عنه الصحيفة قوله تعليقا على الدمار الناتج عن الأعاصير، انه سيكون «من اسوأ ما شهدنا منذ وقت طويل».

وجاء الاعصار فيما عاثت عواصف خرابا في ولايات اميركية عدة. وأدى الاعصار الى مصرع عدة اشخاص، والى دمار واسع في الممتلكات، ليل الجمعة السبت، وقد ضرب اربع ولايات، وفقا لصحيفة «واشنطن بوست».وقال خبراء بالطقس ان الاعصار «كان طويل الأمد وقويا بشكل غير معتاد في مثل هذا الوقت من العام».

وهرع ما لا يقل عن 100 مركبة طوارئ على مستودع لشركة «أمازون» بالقرب من ادواردسفيل بولاية ايلينوي على بعد حوالي 25 ميلاً شرق سانت لويس، حيث انهار جدار كان بطول ملعب كرة قدم، كما انهار السقف فوقه. وذكر متحدث باسم «أمازون» في بيان ان الشركة تقيم الوضع والأضرار التي لحقت بالمخزن.

وتسعى السلطات لانقاذ الموظفين في المنشأة التي دُمر ثلثها. وكان الموظفون يعملون دواما ليليا لتسليم طلبيات قبل اعياد الميلاد. وكشف مارفن داي، القاضي في مقاطعة كريغيد، لوكالة «الأسيوشيتدبرس» ان الاعصار ضرب دار رعاية مونيت مانور في اركنسو ما اسفر عن مقتل شخص وحبس 20 شخصاً بالداخل مع انهيار المبنى.

وتقول الصحيفة نقلا عن الخبراء، انه اذا استمر الاعصار دون انقطاع بمساره على الأرض، والذي تجاوز طوله 240 ميلا (386 كيلومترا ) فمن المرجح ان يحتل «المرتبة الأولى كأطول مسار اعصار في تاريخ الولايات المتحدة، والأول الذي يعبر في اربع ولايات». وأبلغت السلطات في الينوي وميسوري وكنتاكي وتينيسي عن خسائر بشرية وأضرار كارثية اخرى، وفقا للصحيفة.

وطلب من السكان ملازمة بيوتهم، حفاظا على ارواحهم، فيما تعمل الفرق المختصة على مساعدة المتضررين، وتقوم فرق الانقاذ بدورها بعمليات تفتيش في الأماكن المتضررة.

وأدى الاعصار الى انقطاع الكهرباء والاتصالات، وتوقف حركة السير في بعض الطرقات نتيجة قطعها بسبب الأشجار والحطام المتطاير، فيما انقلب قطار بفعل الرياح القوية اثناء مروره عبر مقاطعة هوبكنز بولاية كنتاكي.

