العراق.. الصدر يحذِّر من «نتائج كارثية» لإلغاء الانتخابات

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بغداد - الوكالات: جدد التيار الصدري في العراق تحذيره من الغاء نتائج الانتخابات التي اظهرت تصدره لأعداد المقاعد النيابية، عبر حيازته على 73 مقعدا. بعد ان كررت الفصائل المسلحة والأحزاب التي سجلت تراجعا كبيرا مطالباتها بالغاء نتائج الاستحقاق الذي اجري في العاشر من اكتوبر الماضي.

وقال صادق الحسناوي، عضو مكتب التيار الصدري، ان زعيم التيار مقتدى الصدر متمسك بشرعية تلك الانتخابات ونتائجها. وأضاف في تصريحات تلفزيونية ان الغاء المحكمة الاتحادية للنتائج الانتخابية سيكون له نتائج كارثية على مستوى الدولة العراقية.

وكرر تمسك الصدر بتشكيل حكومة اغلبية وطنية واصفا المشهد العراقي بأنه «معقد» وشدد على ان «التدخل في الشأن السياسي العراقي مرفوض جملة وتفصيلاً، مؤكدا ان التيار يسعى لأن يكون القرار عراقيا صرفا، وأن يكون تشكيل الحكومة بعيدا عن اي تدخلات من اي دولة. على صعيد اخر اعلن في بغداد تشكيل تحالف سني جديد بزعامة خميس الخنجر اطلق عليه «العزم» ويضم 34 نائبا. وقال الخنجر في مؤتمر صحافي على هامش الاعلان عن التحالف انه يسعى الى ان يكون التحالف اضافة كبيرة للعملية السياسية تدفع بقوة نحو تشكيل الحكومة القادمة وتسهيل عقد الجلسة الأولى للبرلمان. وأضاف ان تحالفه حريص على وحدة العراق واستتباب الأمن فيه.كما اكد ان التحالف سيحرص على التواصل مع الجميع من اجل تصحيح ما وصفها بالأخطاء التي ارتكبت منذ عام 2003 منعا لتكرارها، حسب تعبيره.

بدوره، قال النائب عن تحالف «العزم» سالم الزوبعي، في بيان، ان الخنجر هو المعبر عن القرار النهائي في المفاوضات السياسية ومفاوضات اختيار الرئاسات الثلاث.

ويضم التحالف السني الجديد 5 قوى سياسية (تحالف عزم، وكتلة حزب الجماهير، وحركة حسم للاصلاح، ونواب من كتلة العقد الوطني، والتحالف العربي في كركوك)، وجميعها كتل سياسية شاركت في الانتخابات بمحافظات الأنبار (غرب) وصلاح الدين وكركوك ونينوى (شمال). وقال التحالف في بيان تشكيله «قررنا تشكيل تحالف سياسي منسجم وقوي من 34 نائبا وقابل للزيادة».

وأضاف بيان التحالف ان من ابرز اهدافه دعم حق عودة النازحين الى منازلهم دون قيد او شرط وتعويضهم والمضي نحو حل جذري لملف المغيبين، ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، فضلا عن اعادة بناء المناطق المحررة من قبل اموال الدولة وليس عبر منح المنظمات وغيرها.

