النووي الإيراني يفجِّر توتراً جديداً بين واشنطن وإسرائيل

عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: اشعلت المحادثات النووية الايرانية، توترا جديدا بين الولايات المتحدة واسرائيل وفق تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية. وأشار تقرير الصحيفة الى انه منذ بداية تسلم ادارة الرئيس الأميركي، جو بايدن اندلعت خلافات بين اسرائيل والولايات المتحدة، حيث غادر مسؤولان اسرائيليان كبيران واشنطن وهما «قلقين من التزام الأميركيين باستعادة الاتفاق النووي لعام 2015».

وأضاف التقرير الذي استند الى معلومات من مسؤولين اميركيين واسرائيليين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن اسمائهم «أن التوترات كانت واضحة طوال الأسبوع حيث سعت ادارة بايدن الى تقريب التحالف مع اسرائيل لجبهة موحدة حول كيفية التعامل مع ايران خلال العام المقبل».

وفي محاولة لتقريب وجهات النظر اعلن مسؤولون اميركيون ان بايدن طلب من مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان، مراجعة خطة «البنتاغون» المعدلة لاتخاذ اجراء عسكري اذا لم تنجح الجهود الدبلوماسية، حيث سيكون من بين الخيارات تشديد العقوبات على ايران بدلا من تخفيفها. وأشاروا الى ان «تركيز بايدن على الخيارات العسكرية والعقوبات كانت محاولة لابلاغ طهران بأن صبر الولايات المتحدة بدأ ينفد من التباطؤ الايراني في المفاوضات».

وذكروا ان المكالمة بين رئيس الوزراء الاسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزير الخارجية الأميركي، انتوني بلينكن التي تمت الأسبوع الماضي كانت حادة ومثيرة للجدل حيث تبنى كل منهما آراء مختلفة حول الجهود الدبلوماسية للاتفاق النووي، حيث اشار بينيت الى ان ايران تحاول ابتزاز الولايات المتحدة من خلال زيادة التخصيب.

كما نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين اسرائيليين قولهم ان نقاشا دار داخل الحكومة الاسرائيلية حول الموقف الأميركي من ايران، في ظل تزايد القلق الاسرائيلي. ونشأ الخلاف بسبب مساعي وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس للضغط من اجل سياسة اكثر هدوءا تجاه الادارة الأميركية. وكان وزير الخارجية، انتوني بلينكن قد قال في تصريحات اعلامية «ان الحكومة الايرانية الجديد لا تبدو جادة بشأن القيام بما هو ضروري للعودة للاتفاق النووي». وذكرت « نيويورك تايمز» ان الهدف مما اعلنته الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي كان بغرض تهدئة المسؤولين الاسرائيليين المحبطين ايضا فرغم عدم انتقادهم للرئيس الأميركي بشكل علني، الا ان مسؤولين اسرائيليين يعربون في جلسات خاصة عن احباطهم بأن الايرانيين يطورون برنامجهم النووي بينما يراهنون على ان الولايات المتحدة حريصة على تقليص التزاماتها في الشرق الأوسط. وأشار اشخاص مطلعون للصحيفة الى ان اسرائيل تشاورت مع الولايات المتحدة قبل شن هجومين سريين ضد ايران، الأول في سبتمبر عندما استهدفت قاعدة صواريخ، والثانية في يونيو عندما ضربت منشأة ايرانية لبناء اجهزة الطرد المركزي.

