رئيسي: نحن جادون إذا التزم الجانب الآخر برفع العقوبات

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أكد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، امس ان طهران جادة في محادثاتها النووية التي تجريها مع القوى العالمية في فيينا. ونقلت رويترز عن وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية قول رئيسي «نحن جادون في المفاوضات واذا اتسم الجانب الآخر بالجدية ايضا بشأن رفع العقوبات فسوف نتوصل الى اتفاق جيد. نحن نسعى بالتأكيد لاتفاق جيد». وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة «ارنا» الرسمية «ننخرط بجدية في مفاوضات فيينا وتقديمنا مقترحات عملية يثبت ذلك». كما قال «زعم البعض ان ايران لا نية لديها للتفاوض وزعم البعض الآخر اننا لا نشارك في المفاوضات بجدية او ليس لدينا خطط الا اننا شاركنا باقتدار وقدمنا مقترحات عملية لنظهر جديتنا».

وواصلت القوى العالمية وايران، الجمعة محادثات احياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال مصدر اوروبي ان الأطراف تعمل انطلاقا من نصوص جرت مناقشتها قبل خمسة اشهر، بينما قال مسؤولون ايرانيون انهم متمسكون بالموقف الصارم الذي اتخذوه الأسبوع الماضي.

واستؤنفت المحادثات، في وقت كثفت فيه الولايات المتحدة واسرائيل الضغوط على طهران، بالتلويح بتبعات اقتصادية او عسكرية ان اخفقت الدبلوماسية.

وقال كبير مفاوضي ايران، علي باقري كني، ان بلاده ملتزمة بالموقف الذي اعلنته الأسبوع الماضي عندما انفضت المحادثات مع مسؤولين اوروبيين وأميركيين اتهموها بطرح مطالب جديدة، والتراجع عن حلول وسط تم التوصل اليها في وقت سابق من العام.

