قتلى وجرحى في انفجار بمخيم لاجئين في جنوب لبنان

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بيروت - الوكالات: أفادت وسائل اعلام رسمية لبنانية بأن الانفجار الضخم الذي هز مخيما للفلسطينيين في مدينة صور الساحلية بجنوب لبنان مساء الجمعة، اسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر فلسطيني من داخل المخيم ان 12 شخصا على الأقل اصيبوا، بينما سقط عدد غير معروف من القتلى. من جانب آخر، قالت مصادر محلية ان الفصائل الفلسطينية فرضت طوقا امنيا بالمنطقة وتم اخلاء المنازل المجاورة من السكان، فيما استمرت اصوات الانفجارات. وقالت «الوكالة الوطنية للاعلام» ان الانفجار وقع في مستودع اسلحة تابع لحركة المقاومة الاسلامية «حماس» في مخيم برج الشمالي وان قاضيا امر قوات الأمن باجراء تحقيق. لكن وكالة «شهاب» الاخبارية، المقربة من «حماس» نقلت عن مصدر فلسطيني قوله ان الانفجار نجم عن اشتعال اسطوانات اكسجين مخزنة للاستخدام في مكافحة جائحة «كوفيد-19». ولم تعرف بعد اسباب حدوث الانفجارات، فيما طوق الجيش اللبناني المنطقة ومنع الدخول والخروج من المخيم، بحسب الوكالة. على صعيد اخر طلب قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الدامي الذي وقع عام 2020 من قوات الأمن تنفيذ مذكرة توقيف اصدرها قبل نحو شهرين بحق وزير سابق ذي نفوذ، متهم فيما يتعلق بالانفجار.وقال مصدر قضائي كبير ان القاضي طارق بيطار طلب من قوات الأمن، عبر النيابة العامة، تنفيذ مذكرة التوقيف بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل والا ستتم ملاحقة قوات الأمن نفسها قضائيا بتهمة تحدي الأوامر القضائية.