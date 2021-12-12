روسيا تحذِّر من «مواجهة كبرى» مع الأطلسي

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: حذرت روسيا من خطر وقوع مواجهة كبيرة مع الغرب ما لم تفكر واشنطن وحلفاؤها بجدية في تقديم ضمانات أمنية لموسكو داعية إلى إغلاق الباب رسميا أمام كل من أوكرانيا وجورجيا للانضمام إلى «الناتو» لكن الحلف رفض ذلك جملة وتفصيلا.

ورفض الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ طلب روسيا من الغرب سحب الدعوة التي وجهها إلى أوكرانيا للانضمام إلى الحلف وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس إن «علاقة حلف شمال الأطلسي بأوكرانيا ستقررها الدول الثلاثون الأعضاء في الحلف وأوكرانيا ولا أحد سواها». وأضاف «لايمكننا ان نقبل ان تحاول روسيا إعادة إرساء نظام تكون للقوى الكبرى فيه، مثل روسيا، مناطق نفوذ، ويمكنها فيه ان تتحكم أو تقرر ما يمكن ان يفعله أعضاء آخرون».

في المقابل قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي في إيجاز صحافي في موسكو: «إذا كان خصومنا على الجانب الآخر، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة ومعها أيضا دول أخرى، حلفاؤها، ما يسمى الدول متماثلة التفكير، إذا رفضت وحاولت نسف ذلك (أي تقديم ضمانات أمنية لموسكو)، من الحتمي انها ستجني مزيدا من التردي للوضع الأمني لها». وأضاف «عدم الموافقة سيكون معناه الاقتراب من مواجهة كبيرة».

في غضون ذلك أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» ان الولايات المتحدة لا تزال ترصد حشدا كبيرا للقوات الروسية قرب حدود أوكرانيا، وسط دعوات للتهدئة وبدء مفاوضات رباعية لتسوية النزاع. وقال المتحدث باسم «البنتاغون» جون كيربي إنه لا يزال هناك عدد ملموس من القوات الروسية في الجزء الغربي من البلاد على الحدود مع أوكرانيا. وأضاف «نواصل رصد زيادة لها في الأيام والأسابيع الأخيرة»، مشيرا إلى انه لم يحدث أي تغير للوضع على الحدود الروسية الأوكرانية.

من جهته حذرت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، روسيا من «عواقب اقتصادية وخيمة» في حال قامت بغزو أوكرانيا. وقالت تراس إن اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع بمدينة ليفربول سيظهر الوحدة بين المجتمعين، وسيوضح ان القيام بمثل هذه الخطوة سيكون «خطأً استراتيجياً».

وأضافت تراس ان على بريطانيا وحلفائها «ردع روسيا عن اتخاذ هذا المسار».

