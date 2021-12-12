«التعليم العالي» تغلق 250 كياناً تعليمياً وهمياً

عربيات ودوليات

أعلنت وزارة التعليم العالي المصرية، ان لجنة الضبطية القضائية لمدامهة الكيانات غير الشرعية على مستوى المحافظات تمكنت خلال الفترة الماضية من غلق أكثر من 250 كيانا وعملاً على مستوى المحافظات كانت تقدم شهادات غير معتمدة للطلاب. وأكد رئيس قطاع التعليم د. السيد عطا، ان وزير التعليم العالي د. خالد عبدالغفار يتابع عن قرب ملف غلق الكليات الوهمية وذلك فى سبيل الحفاظ على الطلاب من الوقوع فريسة لتلك الكيانات.

وأهاب المسؤول المصري، بالطلاب بضرورة مراجعة موقع الوزارة للوقوع على الجامعات والمعاهد المعتمدة وعدم الانسياق وراء تلك الكيانات التي سيكون مصيرها الإغلاق.

