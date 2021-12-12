حادث دهس مروِّع في الجيزة

عربيات ودوليات

شهد جنوب العاصمة المصرية الجمعة، مأساة مروعة راح ضحيتها 4 شبان في عمر الورود. وفي التفاصيل، اصطدمت سيارة مسرعة كان يقودها بحسب ما تبين لاحقا، نجل رجل الأعمال الشهير في البلاد محمد الهواري، عند مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة بأخرى تقل 4 طلاب. فيما كشفت كاميرات مراقبة موضوعة في جوار مقر النادي الأهلي بالشيخ زايد، ان صاحب السيارة المتسببة بالحادث فر من المكان فور وقوعه، لتتمكن السلطات الأمنية أمس من القبض عليه، ويتبين انه كريم الهواري نجل محمد الهواري. وأكد شهود عيان ان الجاني كان يقود سيارته بسرعة جنونية وفي حالة سكر. كما كشفت التحقيقات ان الطلاب المتوفين هم يوسف سباعي، عمر حمدي، سعيد حسن، عبدالله درويش، ولفظوا انفاسهم الأخيرة فور وصولهم للمستشفى. من جانبها، أعلنت النيابة العامة ان الشرطة عاينت موقع الحادث فتوصلت إلى ان سبب وقوعه اصطدام السيارة الأولى بالثانية من الخلف، ما تسبب بدوران الأخيرة وانقلابها ووفاة مستقليها.

