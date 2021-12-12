loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

غوارديولا مدرب الشهر


نال الإسباني جوزيب غوارديولا جائزة أفضل مدرب لشهر نوفمبر في الدوريّ الإنكليزي. وتحصل غوارديولا على الجائزة بعد فوز مانشستر سيتي بالمباريات الثلاث التي لعبها خلال شهر نوفمبر ليحصد نقاطاً وضعته خلف المتصدّر بنقطة واحدة، قبل أن يعتلي الصدارة بعد فوزين متتالين بداية الشهر الجاري، نتائج منحت المدربَ الإسباني الأفضلية، لينال جائزة أفضل مدرب في الشهر في البريميرليغ للمرة العاشرة في مسيرته.
كما تحصل ترينت ألكسندر-أرنولد نجم فريق ليفربول على جائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر وذلك تتويجا لما قدمه الدولي الإنكليزي رفقة فريقه في الشهر المنصرم.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة