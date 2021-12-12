غوارديولا مدرب الشهر

دوليه

نال الإسباني جوزيب غوارديولا جائزة أفضل مدرب لشهر نوفمبر في الدوريّ الإنكليزي. وتحصل غوارديولا على الجائزة بعد فوز مانشستر سيتي بالمباريات الثلاث التي لعبها خلال شهر نوفمبر ليحصد نقاطاً وضعته خلف المتصدّر بنقطة واحدة، قبل أن يعتلي الصدارة بعد فوزين متتالين بداية الشهر الجاري، نتائج منحت المدربَ الإسباني الأفضلية، لينال جائزة أفضل مدرب في الشهر في البريميرليغ للمرة العاشرة في مسيرته.

كما تحصل ترينت ألكسندر-أرنولد نجم فريق ليفربول على جائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر وذلك تتويجا لما قدمه الدولي الإنكليزي رفقة فريقه في الشهر المنصرم.

