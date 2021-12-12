ريال وأتلتيكو في «دربي» مدريد

دوليه

تتجه أنظار جماهير كرة القدم حول العالم إلى ملعب «سانتياغو برنابيو» اليوم لمتابعة لقاء ريال مدريد ضد الجار اللدود أتلتيكو مدريد ضمن الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني. ويعتلي ريال مدريد صدارة الترتيب برصيد 39 نقطة، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 29 نقطة. ويبحث «الميرنغي» الذي يقدم عروضاً لافتة في الفترة الأخيرة بقيادة مدربه الإيطالي كارولو أنشيلوتي، عن الفوز السابع على التوالي في المسابقة المحلية، ومواصلة الحفاظ على صدارة الترتيب، بفارق النقاط الكبير عن أقرب ملاحقيه.

يُعاني أتلتيكو تحت قيادة الأرجنتيني دييغو سيميوني، من عقدة عدم تحقيق الفوز على ريال مدريد في معقله «سانتياغو برنابيو» منذ 5 سنوات. ويعود آخر انتصار لأتلتيكو على خصمه في الدوري على هذا الملعب، إلى فبراير عام 2016، بالجولة 26 من البطولة، وحينها فاز اتلتيكو بهدف دون رد سجله الفرنسي أنطوان غريزمان. ومنذ ذلك الحين حقق ريال مدريد 4 انتصارات، مقابل 6 تعادلات في آخر 10 مباريات ديربي.

ويسعى أتلتيكو الى تعديل أوضاعه محليا، خصوصا أن مسيرته في «الليغا»، غير مبشرة بالحفاظ على اللقب، الذي توج به الفريق الموسم الماضي. وتلقى «الروخيبلانكوس» الهزيمة الثانية هذا الموسم ضد ريال مايوركا الجولة الماضية بنتيجة (1-2)، كما حقق 5 تعادلات، وانتصر في 8 من أصل 15 مباراة خاضها حتى الآن، ولديه مباراة مؤجلة.

وسيعول أتلتيكو مدريد على هدافه الأول لويس سواريز، صاحب الـ7 أهداف في الدوري حتى الآن، والذي رغم معاناته من إصابة ضد بورتو، عاد للتدريبات أول من امس، وبات قريبًا من المشاركة في الدربي.

ويعرف سواريز ريال مدريد جيدًا، حيث لعب ضد الملكي 18 مباراة سابقة في مختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 12 هدفا وصنع 5 لزملائه. وفي آخر مباراة جمعت بين الفريقين الموسم الماضي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، سجل سواريز هدف فريقه الوحيد خلال اللقاء. ويسعى أتلتيكو مدريد لمواصلة إسقاط الكبار، حيث نجح في الفوز على برشلونة هذا الموسم بثنائية نظيفة وهو يطمح إلى إيقاف انتصارات ريال مدريد اليوم. ومن جانبه يسعى ريال إلى مواصلة تألقه وتحقيق انتصار جديد اليوم سيبعده في الصدارة عن اقرب مطارديه. ويعول ريال على نجمه اللامع البرازيلي فينيسيوس جونيورز المتألق بشكل لافت في الأونة الأخيرة. وقال البرازيلي إن لديه الكثير ليحققه ليصبح «رمزا» في ريال مدريد. والحقيقة هي أن تقدمه جعله نجما متألقا بالفعل في صفوف «الميرينغي»، تهتف له الجماهير في كل مباراة على ملعب «سانتياغو برنابيو»، في ظل تجاوزه الأرقام القياسية الشخصية له في موسم قياسي لتطوره في التسديد أمام المرمى. والآن يواجه النجم البرازيلي تحديا جديدا، يتطلب منه التغلب عليه، وهو التألق وفرض السيطرة والهيمنة في مواجهات ديربي مدريد. وخاض فينيسيوس 6 مباريات ديربي أمام أتلتيكو بالفعل، على الرغم من أن عمره 21 عاما، كانت إحداها وهو بالفريق الرديف للريال، حيث تألق بشكل واضح. وانتقل فينيسيوس من مرحلة الشكوك حوله بسبب عدم نجاحه في مواجهة المرمى بدقة، لكونه زميل الفرنسي كريم بنزيما، الركيزة الهجومية لريال مدريد بأكمله. ورغم أنه بدأ الموسم كبديل للبلجيكي إيدين هازارد، الذي لا يزال غائبا بسبب الإصابات، لم يستغرق وقتا طويلا ليأخذ مكانه عن استحقاق وجدارة. وأصبح فينيسيوس من نخبة لاعبي الدوري الإسباني، في ظل ثقته بنفسه التي يتمتع بها ضد كل شيء، رغم صغر سنه، وكذلك عمله اليومي سواء في التغذية الصحية أو التدريبات البدنية، بعيدا عن مدينة فالديبيباس الرياضية. وفي ظل الشكوك الحالية بشأن مشاركة بنزيما بسبب مشكلات عضلية، حتى قبيل ساعات من خوض المباراة المرتقبة، بات على فينيسيوس أن يخطو خطوة أخرى ويواجه فرصة جديدة للمضي قدما، بإثبات نفسه أكثر والتألق وفرض السيطرة في مواجهات الدربي.

