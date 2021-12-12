رانغنيك: لا يجب إقناع بوغبا بالبقاء

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تحدث الألماني رالف رانغنيك، مدرب مان يونايتد الانكليزي، عن فرص بقاء الدولي الفرنسي بول بوغبا مع الشياطين الحمر، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وقال رانغنيك، في تصريحات أبرزتها شبكة «سكاي سبورتس»: «أتطلع للعمل مع بوغبا.. لكنها ليست وظيفتي أو وظيفة أي شخص آخر، أن نقنع أي لاعب بمزايا البقاء في مان يونايتد». وأضاف: «يجب على اللاعبين أن يريدوا البقاء واللعب مع هذا الفريق.. بالنسبة لنادٍ كبير مثل مان يونايتد، إذا كان اللاعب لا يريد تمثيل الفريق، لا أعتقد أنه من المنطقي إقناعه بتغيير رأيه». واستطرد: «هذا نادٍ كبير، ولديه جمهور رائع.. لا أعتقد أن أي شخص في النادي يجب أن يحاول بعد ذلك إقناع اللاعبين بالبقاء.. يمكن أن يكون بوغبا لاعبًا مهمًا، أدرك ذلك تمامًا.. لكن هذا الأمر ينطبق أيضًا على جميع اللاعبين الآخرين لدينا». وأكمل: «لست مدربًا لبول بوغبا فقط، بل أنا مدرب لجميع اللاعبين الآخرين، وطموحي هو تحسينهم وتطوير كل لاعب على حدة.. وهذا ممكن فقط من خلال تحسين أداء الفريق بأكمله».

وأردف رانغنيك: «بعد الخروج بشباك نظيفة مرتين فقط حتى مباراة كريستال بالاس، وعدم الحصول على شباك نظيفة منذ أبريل في أولد ترافورد، كان من الواضح جدًا بالنسبة لي، أين يجب أن أبدأ عملي مع الفريق في أول يومين، وخلال الأسابيع الأولى».

واختتم: «كلما استطعنا الخروج بالمزيد من الشباك النظيفة، وإذا لم نسمح للمنافسين حتى بالتسديد على المرمى، زاد اقتناعي بأننا سنفوز بالمباريات.. لأن في ظل وجود هذه المجموعة من اللاعبين، يمكننا دائمًا صنع وتسجيل الفرص».

