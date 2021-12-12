ميلووكي تفوّق على هيوستن

دوليه

تألق نجم ميلووكي باكس اليوناني يانيس انتيتوكونمبو في مواجهة هيوستن روكتس مسجلا 40 نقطة ليقوده الى الفوز 123-114 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين. ونجح يانيس افضل لاعب في الدوري عامي 2019 و2020 باضافة 17 متابعة و5 تمريرات حاسمة. كما أسهم زميلاه خريس ميدلتون وبوبي بورتيس وسجل كل منهما 21 نقطة.

وعلق يانيس على ادائه بقوله «اردت ان اظهر قتالية عالية افتقدها خلال المباراة الاخيرة (خسرها فريقه امام ميامي 104-113)». ووضع ميلووكي الذي يحتل المركز الثالث في المنطقة الشرقية حدا لسلسلة من 7 انتصارات لهيوستن روكتس في الاونة الاخيرة وتحديدا منذ خسارته امام بوسطن سلتيكس 90-108 في 22 نوفمبر بعد سلسلة اخرى من 15 فوزا تواليا.

وحقق فينيكس صنز فوزه ال20 في اخر 21 مباراة له وكان على بوسطن سلتيكس 111-90 على الرغم من خوضه المباراة في غياب لاعبين اساسيين في صفوفه هما ديفن بوكر الذي يعاني من تمزق في العضلات الخلفية لساقه وغاب للمباراة الرابعة تواليا، ودياندري ايتون المريض.

وقاد النجم المخضرم ليبرون جيمس (33 عاما) فريقه لوس انجليس ليكرز الى فوز صريح على اوكلاهوما سيتي ثاندر 116-95 بتسجيله 33 نقطة. وحذا حذوه كيفن دورانت الذي سجل 31 نقطة خلال فوز اتلانتا هوكس على بروكلين نتس متصدر المنطقة الشرقية 113-105.

وفي المباريات الاخرى، فاز تورونتو رابتورز على نيويورك نيكس 90-87، وكليفلاند كافالييرز على مينيسوتا تمبروولفز 123-106، ونيو أورليانز بيليكانز على ديترويت بيستونز 109-93 وتشارلوت هورنتس على ساكرامنتو كينغز 124-123 وإنديانا بايسرز على دالاس مافريكس 106-93.

