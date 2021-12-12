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دوليه

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قطر وتونس إلى نصف النهائي


تأهل المنتخب القطري إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس العرب 2021، عقب فوزه على المنتخب الإماراتي 5 - 0 خلال المباراة التي جمعتهما أول من أمس في دور الثمانية من البطولة.
وتقدم «العنابي» بهدف سجله علي سالمين، لاعب المنتخب الإماراتي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السادسة، وأضاف المعز علي الهدف الثاني في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، ثم أضاف خوخي بوعلام الهدف الثالث في الدقيقة 36 من ركلة جزاء أيضاً، وسجل عبد العزيز حاتم الهدف الرابع في الدقيقة 44، قبل أن يضيف المعز علي الهدف الثاني له والخامس لقطر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة. وكان المنتخب التونسي بلغ المربع الذهبي عقب فوزه على المنتخب العماني 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اول من امس في دور الثمانية.
وتقدم المنتخب التونسي بهدف سجله سيف الدين الجزيري في الدقيقة 16، وتعادل المنتخب العماني بهدف سجله أرشد العلوي في الدقيقة 66، ثم أضاف المنتخب التونسي الهدف الثاني في الدقيقة 69.


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