الصدارة «برتقالية».. التميُّز للسماوي.. الأبيض «طاح» والأصفر بلا هوية

محلية

شهدت الجولة الرابعة من الدوري الممتاز عدة تغيرات وتحديدا فيما يتعلق بالصدارة وبالمستوى الذي تفاوت من فريق لآخر، وبشكل عام لم يرتق المستوى لما هو مطلوب حيث انفرد كاظمة بالصدارة بعدما تغلب بها على الشباب 1-0 عن طريق ركلة جزاء سجلها شبيب الخالدي ليرفع رصيده الى 10 نقاط. ولم يقدم البرتقالي المستوى المقنع ولكن حقق المطلوب وبما ان صفوف الفريق متكاملة لكن مازال يسير في خطوات متعرجة على الصعيد الفني وهذا الامر يدركه جيدا الجهاز الفني وخاصة ان تصدره للفرق يدفعه لاستثماره بالشكل المثالي لكي يعزز من وضعه في الصدارة في المراحل المقبلة. ولقد حاول الشباب ان يقف امام الخصم حسب ماتوفر لديه من قوة لكن لم يكن يمتلك الشجاعة التي كان قد ظهر عليها في المواسم الماضية.

الأبيض تعطل

فيما الكويت جاء بالوصافة برصيد 9 نقاط عقب تعثره امام السالمية 0-1 حيث وقعت اخطاء من الجهاز الفني واللاعبين معا ادت لتلك الخسارة وبما الفريق كان قد حقق في الجولة الثالثة فوزا مثيرا على القادسية 3-0 وكان الجميع يتوقع له انه سيمضي على نفس الطريق لكن تعطلت خطوطه عن العمل بالذات احمد الزنكي الذي اصطدم بمواجهة بدر جمال ومهدي دشتي ليتوقف عن الحركة ومن ثم الوسط عجز عن تحقيق الفرص بعدما اغلق الخصم امامه المنافذ. والادهى من ذلك ان المدرب نبيل معلول اشرك في الهجوم الشاب ابراهيم كميل ويوسف الرشيدي ولم يكونا قادرين على تأدية الواجبات في ظل صعوبة وصول الكرات لهم وحاول معالجة الامور في الشوط الثاني باشراكه ليوسف ناصر وفيصل زايد وعبدالمحسن التركماني لكن ذلك لم يكن مجديا طالما تعطلت الحلول المهارية.

الأصفر وضعه صعب

نفذ القادسية بصعوبة بالغة من التضامن بعدما اجتازه 3-2 ليأتي بالمركز الثالث برصيد 9 نقاط وبدا الاصفر ثقيلا وفاقدا لهويته المعروفة حيث افتقد للسمة التي يتميز بها وهي الاستحواذ على الكرة ومن ثم شن الهجمات، ومازال اغلب لاعبيه بعيدين عن مستواهم بالذات اصحاب الخبرة بالاضافة للبطء الذي يسيطر على الفريق ولدرجة ان اي كرة سريعة تضرب خط الدفاع واستمرار الوضع سيكلف الفريق الكثير في المراحل المقبلة. ويحسب للتضامن انه كان الافضل في كثير من الفترات وكان القريب من الخروج فائزا لو احسن لاعبوه التعامل مع مجريات المباراة وبقي على رصيده السابق 3 نقاط.

جري العنابي

اسفر جري لاعبي النصر امام اليرموك عن هدف وحيد من ركلة جزاء ليحجز المركز الرابع برصيد 8 نقاط، لكن لم يظهر بالمستوى الجيد حيث ظلت العابه تسير على وتيرة واحدة تتمثل في غياب التحضير في الوسط حيث افرط اللاعبون بالجري والتمرير غير المنظم. بينما ظل رصيد اليرموك خاليا من النقاط ويحتاج للمزيد من العمل بالرغم ان لديه عناصر طيبة بجانب المحترفين.

الأخضر عاد

عاد العربي ليحقق الفوز على حساب الفحيحيل 2-1 رافعا رصيده من النقاط الى 7، وكان الاخضر بامس الحاجة لهذا الفوز ليخرجه من الحالة التي يعيشها من جراء النتائج المتذبذبة في المباراتين بخسارة امام القادسية 0-1 وتعادل مع السالمية 2-2، ومن ثم انه كان مطالبا بالفوز ولذلك جاء ما يسعى له ليخرج من هذا الوضع بما انه لم يظهر بالصورة المقنعة ويتطلب منه ان يعيد حساباته في الجولات القادمة. اما الفحيحيل بالرغم من الخسارة التي تعرض لها قدم اداء مقنعا لحد كبير وفي كثير من الفترات ابدى تفوقه على خصمه.

السماوي نجح بأسلوبه

يأتي فوز السالمية على الكويت 1-0 أبرز حدث لعدة اسباب منها انه اوقف خصمه،كما ادى الفريق اسلوبا منظما حسب الامكانيات المتوفرة لديه حيث عمد المدرب محمد ابراهيم الى اتباع طريقة الاغلاق والتنظيم الدفاعي وتعطيل نقاط اللعب من خلال ايجاد اكثر من لاعب في الوسط ومن ثم البدء بالالعاب الهجومية المرتدة التي اسفرت عن الهدف الوحيد عن طريق حسين الموسوي ليرفع رصيده الى 7نقاط واستمرارية السماوي على نفس النمط مع معالجة السلبيات كفيل بان يضعه في موقع اكثر تميزا.

