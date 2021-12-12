«النخبة العربية للتنس» تختتم اليوم

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تختتم في الخامسة من مساء اليوم بطولة النخبة العربية للتنس في نسختها الأولى على مجمع الشيخ جابر العبدالله وذلك بحضور رئيس الاتحادين الكويتي والعربي الشيخ أحمد الجابر، وأعضاء مجلس إدارة الاتحادين الكويتي والعربي وعدد من الشخصيات الدبلوماسية والرياضية ،وقد أعدت اللجنة المنظمة حفل ختام يليق ببطولة «الأساتذة» العرب، التي شهدت مشاركة 37 لاعبا يعدون الأفضل تصنيفا في الوطن العربي. ويشمل حفل الختام تكريم قدامى المنتخب الوطني للتنس، والعديد من المفاجآت والفقرات المتنوعة التي أعدتها اللجنة المنظمة.

وعلى صعيد المنافسات أصبح لقب النخبة العربية للتنس في نسختها الأولى بين التونسي مالك الجزيري، والسوري محمد ناقو، من جهة، واللبناني هادي حبيب والتونسي محمد عزيز الواقع، اللذان التقيا مساء أمس في الدور نصف النهائي، ليتأهل الفائز منهما إلى المباراة النهائية اليوم، فيما باتت المنافسة على المراكز الثلاثة الأولى في الزوجي بين فرق تونس ولبنان، من جهة، والكويت ومصر على الجهة الأخرى.

إلى ذلك، وصلت مساء أمس النجمة التونسية وصاحبة أفضل تصنيف للاعبين العرب في الاتحاد الدولي للتنس أنس جابر، كضيف شرف على البطولة، وكان في استقبالها رئيس مجلس إدارة الاتحادين الكويتي والعربي الشيخ أحمد الجابر، وأعضاء الاتحادين، وستحضر جابر نهائي الزوجي والفردي وحفل الختام اليوم.

من جهته أعرب رئيس الاتحاد البحريني للتنس الشيخ عبدالعزيز بن مبارك عن سعادته باستضافة مجمع الشيخ جابر العبدالله لبطولة النخبة العربية مؤكدا أنه صرح رياضي 5 نجوم وهو بمثابة البيت الخليجي والعربي للتنس، مضيفا ان «البطولة جاءت في توقيت وظروف صحية صعبة غير ان الكويت وكما عودتنا نجحت باقتدار في توفير كل سبل الرعاية والالتزام بالشروط والاحترازات الصحية المطلوبة لتخرج البطولة في أبهى صورها»، وتوجه بالشكر للشيخ أحمد الجابر على جهوده وعمله الدؤوب لنجاح البطولة.

من جانبه، أشاد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتنس أيمن عزمي بحسن تنظيم البطولة، وقال: «لقد أشرفت على بطولة قطر الدولية المفتوحة من عام 1993 وحتى 2008، واليوم أتواجد في النسخة الأولى لبطولة النخبة العربية، والتي كشفت عن الإمكانات الفنية والإدارية العالمية التي تمتاز بها الكويت، بما يؤهلها لاستضافة أهم بطولات الاتحاد الدولي للعبة، كما أن مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، بملاعبه المغطاة والمفتوحة، وبكل تفاصيله الفنية الصغيرة، يعد إضافة مهمة للتنس ليس العربي والإقليمي فحسب، وإنما للتنس العالمي بنطاقه الأوسع، وهذا الصرح العالمي قادر على استضافة أفضل البطولات العالمية».

وأشار المصري أيمن عزمي أن المنافسة على لقب «الأساتذة» العرب بدأ يتضح في المراحل النهائية للبطولة، حيث تبدو كفة أبطال تونس، ومصر، ولبنان مرجحة للمنافسة على المراكز الأولى.

