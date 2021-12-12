إبراهيم: لعبت أمام فريقين

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عبر مدرب السالمية الوطني محمد إبراهيم عن سعادته بالانتصار الذي حققه فريقه على الكويت (1 - 0) أول من أمس في ختام منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وقال إبراهيم أن لاعبيه توجوا مجهوداتهم خلال التدريبات بالفوز على خصم قوي، مضيفا انه لمس رغبة كبيرة من لاعبيه قبل المباراة بحصد النقاط الثلاث.وتابع إبراهيم: «هاردلك للكويت وجودلك للسالمية الذي لعب بمحترف واحد أمام خصم أغلب لاعبيه يمثلون المنتخب الوطني.. فضلا عن أفضل المحترفين.. فقد لعبت مباراة أمام فريقين يملكان كل الخبرة والدعم». وختم تصريحه إبراهيم بتقديم التهنئة للاعبيه الأبطال الذين بذلوا كل الجهد في المباراة وفي الحصص التدريبية الماضية. ورفع السالمية رصيده إلى 7 نقاط في المركز السادس، متأخرا بفارق الأهداف عن العربي الخامس، فيما تجمد رصيد الكويت عند 9 نقاط في المركز الثاني.

