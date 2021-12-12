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الرومي: تعرّضنا للظلم


اعتبر رئيس جهاز الكرة في نادي اليرموك إبراهيم الرومي أن فريقه تعرض للظلم من قبل الحكم سعد الفضلي في مباراة النصر في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، بعد احتسابه ركلة جزاء غير صحيحة للمنافس وعدم احتسابه ركلة جزاء اليرموك في الدقيقة الأخيرة كانت واضحة أمام أعين الجميع. واكد الرومي أن النادي سبق وقدم الكثير من الاحتجاجات لدى اتحاد الكرة على الحكم الفضلي الذي كلما قاد مباراة فيها طرف اليرموك يتسبب بظلمه واحتسابه لاخطاء تسهم بخسارة فريقه الذي تطور مستواه بشهادة جميع المتابعين.
واضاف: «نحن في اليرموك لا نبرر الخسارة بتعليق الامور على شماعة الحكم لكن في الوقت ذاته من غير المقبول او المعقول أن تكون هناك اخطاء كارثية بمثل التي ارتكبها الحكم الفضلي وتمر مرور الكرام من لجنة الحكام واتحاد الكرة.. لذلك لن نقبل مستقبلاً إدارته لأي مباراة يكون فيها اليرموك طرفاً في المستقبل».


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