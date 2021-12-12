«أزرق الطائرة» يبدأ استعداداته لـ«الخليجية»

محلية

تنطلق اليوم تدريبات منتخب الكرة الطائرة بقيادة مدرب الفريق الصربي الكسندر سافنيتش على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة استعدادا لدورة الألعاب الخليجية التي تستضيفها الكويت يناير المقبل. وسيخوض الفريق 3 حصص تدريبية محلياً قبل السفر الأربعاء المقبل إلى معسكر صربيا الذي يستمر 21 يوما ويخوض خلاله 7 مباريات ودية مع فرق المقدمة في الدوري الصربي قبل العودة إلى البلاد لبدء المنافسات التي ستنطلق في 9 يناير وتستمر لغاية 19 منه. ويترأس وفد الفريق رئيس لجنة التدريب والتطوير بدر الكوس إلى جانب مدير المنتخبات محمد القطان ومحمد البلوشي إدارياً، ومدرب الفريق الكسندر ومساعده الوطني عادل المزيعل ومدرب اللياقة البدنية التونسي محمد الميموني وعبدالله طالب احصائياً بالإضافة إلى 16 لاعباً.