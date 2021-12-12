التنظير السياسي للإنجاز السعودي والخليجي!

الاخيرة

هناك في منطقة الشرق الأوسط مشاريع سياسية لدول مختلفة -تحاول -عن طريق التنظير والتأطير لها- استقطاب عقول الشباب وانتمائهم وجهدهم، وهو ما نجحت به -إلى حد ما- تلك الدول المختلفة التي تبيع في العادة أحلاماً ليلية وردية تتحول مع كل إشراقة شمس -للمخدوعين بها- إلى كوابيس نهارية مرعبة بها صراعات وخلافات وتخندقات ودماء ودمار وحروب...

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في المقابل لا يوجد مشروع سياسي عربي يقابل المشاريع القائمة لدول الإقليم الأخرى فقد سقطت المشاريع السياسية القومية كالمشروع الناصري وحزبي البعث والقوميين العرب في اليمن الجنوبي والقذافي في ليبيا ومن قاربهم في الفكر كحال أنظمة النميري في السودان وصالح في اليمن، كما سقطت مشاريع الإسلام السياسي بسقوط نظام البشير في الخرطوم والإخوان في مصر والجزائر وتونس وليبيا والمغرب والأردن وبعض دول الخليج، إضافة إلى الانتفاضات والمظاهرات الشعبية ضد الإسلام السياسي في العراق ولبنان...

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إن حب الانتماء والانضواء لفكر سياسي معين هو توجه غريزي وطبيعي للشباب، لذا على السعودية والدول الخليجية أن تؤطِّر وتنظِّر لأنظمتها ولفكرها السياسي ولتجربتها الناجحة جدا في الدول الخليجية الست، حيث نجد التسامح والسلام والوئام بين شرائح المجتمع المختلفة، إضافة إلى الإنجازات المبهرة في كل مجالات الحياة والتي جعلت الدول الخليجية تصل إلى مستوى أكثر الدول تقدماً في العالم...

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آخر محطة:

الإنجاز الخليجي الأقرب للإعجاز سيبقى ناقصاً إذا لم يضعه المنظِّرون والمفكرون والمختصون السياسيون ضمن إطار سياسي محدد يتم تسويقه كبديل ومقابل للمشاريع السياسية لبعض دول الإقليم.

