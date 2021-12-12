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وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية «أف دي إيه» على قطرة عين قد تغني عن ارتداء النظارات خاصة لمن يعانون من عدم وضوح الرؤية أو ما يعرف بـ«قصر النظر الشيخوخي»، وهو ما قد يعني استغناء أكثر من 128 مليون شخص بالولايات المتحدة عن النظارات.

وتحتاج قطرة «فيوتي» إلى نحو 15 دقيقة لتظهر فعاليتها، حيث توفر لكل عين رؤية أوضح لمدة 6 إلى 10 ساعات، حيث تعمل على تقليل حجم بؤبؤ العين ما يوسع من عمق التركيز على نطاقات مختلفة للنظر بشكل طبيعي.

وستبلغ كلفة هذه القطرة وبما يكفي لمدة شهر في الولايات المتحدة حوالي 80 دولاراً، وتشمل الآثار الجانبية التي تم اكتشافها في التجربة التي استمرت ثلاثة أشهر الصداع واحمرار العين.

