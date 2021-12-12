صاحب السمو كرَّم ضيف الكويت الكبير تقديراً لإنجازاته وجهوده المميزة الأمير لمحمد بن سلمان: قلادة مبارك أغلى ما نهديه لأفضل شخص بالعالم

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قلَّد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت تكريما لضيف الدولة الكبير وتقديرا لسموه وما حققه من إنجازات وجهود مميزة للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم من أجل استقرار وأمن وتقدم المملكة وتعزيز أواصر الأخوة بين البلدين والروابط الأخوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير البلاد وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد السعودي مساء أول من أمس في دار يمامة ضمن الزيارة التي قام بها سمو الأمير محمد بن سلمان للبلاد واختتمها أول من أمس الجمعة.

وقال صاحب السمو أمير البلاد خلال اللقاء في حديث مع الأمير محمد بن سلمان: هذه أغلى شي عندنا «قلادة مبارك الكبير» تُهدى لأفضل شخص في العالم، «واحنا أهل واخوان وأسرة واحدة».. وتحياتي لخادم الحرمين الشريفين وحبه لي على خشمه وراسه».

ورد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان: «أغلى ما عندنا نشوفكم بصحتكم.. وخادم الحرمين الشريفين على ما تحب.. وسابلغه السلام».

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله بأنه قد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة التي تربط الأسرتين الكريمتين والبلدين والشعبين في ظل ما يجمعهما من وشائج القربى والأخوة وسبل تعزيز أواصر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات وبما يخدم مصالحهما والإعراب عن الابتهاج المشترك بهذه الزيارة الأخوية لضيف الدولة الكبير كما تم استعراض آفاق التعاون الخليجي لتحقيق المصالح المشتركة وتطلعات الشعوب الخليجية.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مساء اول من أمس في قصر بيان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والوفد الرسمي المرافق لسموه وعقدت جلسة المباحثات الرسمية بين الجانبين برئاسة سمو ولي العهد والأمير محمد بن سلمان. وصدر بعد المباحثات بيان مشترك أكد ان الكويت والسعودية استعرضتا آفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات وأشادتا بما تم تحقيقه من تعاون وتنسيق في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتجارية بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للبلدين الشقيقين.

وشدد الجانبان على ضرورة العمل على تحقيق النقلة المطلوبة في مجالات التعاون المحددة في أعمال المجلس بما يعزز من هذه المجالات وينقل العلاقات إلى آفاق الشراكة الاستراتيجية. وأكد الجانبان عزمهما في تطوير التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية والعسكرية بين البلدين كما أشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بينهما وعبرا عن رغبتهما في الاستمرار في تعزيزه بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين الشقيقين.

كما أكدا عزمهما على المضي قدما لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في القطاعين العام والخاص وإقامة المشروعات الاقتصادية المشتركة في البلدين ورفع مستوى التبادل التجاري بينهما وبما يحقق تطلعات وطموحات الشعبين الشقيقين.

واتفقا على توطيد أوجه التعاون المتبادل في مجال تشجيع الاستثمار المباشر في كلا البلدين تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما والعمل على تعزيز فرص التبادل الاستثماري وتوحيد الجهود لتذليل العقبات وتوفير الفرص للمستثمرين في كلا البلدين.

وأكد الجانبان على مضامين إعلان العلا الصادر في 5 يناير 2021م وما تضمنه من استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وبلورة سياسة خارجية موحدة بما يكفل تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز الدور الإقليمي لها من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية وقوة وتماسك دول المجلس ووحدة الصف بين أعضائه.

كما استعرض الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وأكدا على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم حيث أكد الجانبان دعمهما الكامل لجميع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. وفي الشأن اليمني أكد الجانبان على تطابق وجهات نظريهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية قائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية.

وفي الشأن اللبناني أكد الجانبان ضرورة إجراء إصلاحات شاملة تضمن للبنان تجاوزه لأزماته وحصر السلاح في مؤسسات الدولة الشرعية وفق ما جاء في قراري مجلس الأمن رقم 1559 و1701 وألا يكون لبنان منطلقا لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة ومصدرا لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات في المنطقة والعالم. وأعرب الجانبان عن دعمهما الكامل لأمن واستقرار العراق ورحبا بنجاح العملية الانتخابية في العراق معربين عن تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية تستمر في العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته والقضاء على الإرهاب ووقف التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.

كما أكدا أهمية التعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكل مكوناته وتداعياته مؤكدين على موقفهما المشترك حيال ذلك ودعوتهما إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2231 ومطالبين في هذا الصدد الأطراف المعنية مراعاة مصالح دول المنطقة وأمنها واستقرارها وضرورة مشاركتها فيما يتم التوصل إليه من اتفاقيات وترتيبات وبما يكفل احترام سيادة دول المنطقة ومبدأ حسن الجوار ويعزز ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وفي ختام الزيارة أعرب سمو الأمير محمد بن سلمان عن جزيل شكره لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ولسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

كما أعرب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد عن أطيب تمنياته بموفور الصحة والسعادة لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمزيد من التقدم والازدهار للشعب السعودي.

من جهته قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان للكويت تأتي «لتعبر عن المحبة الأخوية للكويت وشعبها الشقيق».

وأكد الأمير فيصل في تغريدات عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن ذلك يأتي «على أساس تاريخي وضع لبناته الأجداد رحمهم الله وأكمله من بعدهم أبناؤهم البررة حفظهم الله حتى نحقق معا آمال شعوبنا وتطلعات بلداننا بالتكامل المنشود في جميع المجالات.

كما شدد على أن جولة ولي العهد السعودي إلى دول مجلس التعاون الخليجي عبرت عن مفهوم الخليج الواحد والمصير المشترك لافتا إلى أن توقيتها جاء لتعزيز مسيرة العمل الخليجي والدفع به نحو آفاق أرحب. وأضاف أن المملكة تعمل مع الدول الشقيقة في المنطقة «لضمان تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار والرفاه لبلداننا وشعوبنا».