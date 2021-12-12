فيصل بن فرحان: دفع العمل الخليجي نحو «الأرحب»

وطن النهار

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: إن زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان للكويت تأتي «لتعبر عن المحبة الأخوية للكويت وشعبها الشقيق». وأكد الأمير فيصل في تغريدات عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن ذلك يأتي «على أساس تاريخي وضع لبناته الأجداد رحمهم الله وأكمله من بعدهم أبناؤهم البررة حتى نحقق معا آمال شعوبنا وتطلعات بلداننا بالتكامل المنشود في جميع المجالات. كما شدد على أن جولة ولي العهد السعودي إلى دول مجلس التعاون الخليجي عبرت عن مفهوم الخليج الواحد والمصير المشترك، لافتا إلى أن توقيتها جاء لتعزيز مسيرة العمل الخليجي والدفع به نحو آفاق أرحب.

وأضاف الأمير فيصل أن المملكة تعمل مع الدول الشقيقة في المنطقة «لضمان تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار والرفاه لبلداننا وشعوبنا». من جانبه، قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الأمير سلطان بن سعد آل سعود إن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى دولة الكويت تؤكد حرص سموه على وحدة الصف واللحمة الخليجية وتوحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية والعربية والدولية. وأضاف الأمير سلطان بن سعد في تصريح لـ «كونا» أن الزيارة التي تأتي استكمالا لجولة سموه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقبيل اجتماع القمة الخليجية الـ42 المزمع أن تستضيفها مدينة الرياض في 14 ديسمبر الحالي، تؤكد الحرص أيضا على رفع مستوى التعاون المشترك بين دول المجلس في المجالات شتى. وأوضح أن سمو ولي عهد المملكة يحل في بلده الثاني الكويت الشقيقة ضمن الزيارة الرسمية الثانية لسموه منذ توليه ولاية العهد والتي تأتي امتدادا للزيارات المتتالية لقادة المملكة العربية السعودية لأشقائهم حكام الكويت بما يؤكد متانة وتميز العلاقات بين البلدين بعمقها التاريخي الثابت والراسخ منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-.

وأفاد بأنه من المتوقع مناقشة العديد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تصب في مصلحة المنطقة وشعوبها.

