إعلاميون: خليج موحَّد عام 2022

وطن النهار

أكد رئيس هيئة الصحافيين السعوديين خالد المالك أهمية زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير محمد بن سلمان الى الكويت قائلا: «انها تأتي لتهيئة الأجواء لقمة تاريخية ستعقد في الرياض بعد عدة أيام».

وأضاف المالك الذي يترأس الوفد الإعلامي المصاحب لزيارة الأمير محمد بن سلمان في تصريح لـ «كونا» على هامش لقائه عددا من القيادات الاعلامية في وزارة الاعلام و«كونا» وجمعية الصحافيين الكويتية: «ان هذه الزيارة تأتي ختاما لجولة خليجية قام بها ولي العهد السعودي».

وقال انها «الزيارات الرسمية السعودية الأولى بعد المصالحة الخليجية والتي كان للكويت دور فاعل فيها منذ تبني أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد -رحمه الله- أمر تحقيقها».

وأشار المالك الى ان هناك تحديات كبيرة تواجه المنطقة وتلقي على عاتق الإعلام الرسمي والخاص مسؤولية كبيرة لمساندة جهود قادة دول مجلس التعاون الخليجي في سبيل تجاوزها والعبور بالمنطقة الى بر الازدهار والنماء لشعوبها.

ومن جانبها اعتبرت وكيل وزارة الاعلام الكويتية منيرة الهويدي في تصريح مماثل لـ«كونا» ان هذه الزيارة الأخوية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان تأتي تكريسا للعلاقات التاريخية المتجذرة بين الكويت والمملكة العربية السعودية على مر العقود.

وأضافت الهويدي ان هذه اللقاءات الإعلامية تهدف الى رفع مستوى التنسيق الإعلامي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات خصوصا في مجال الاخبار والإذاعة والتلفزيون وتبادل الخبرات التدريبية.

وأشارت الى ضرورة وجود تنسيق مشترك بين قطاعات الاعلام المختلفة في البلدين من خلال وضع خطة عمل متخصصة ومحددة من اجل الوصول الى الأهداف المرجوة في اقرب وقت. وأعربت عن سعادتها بالانفتاح والتطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة، خصوصا في المجال الاعلامي اضافة الى احتضانها المكاتب الرئيسة لمختلف وسائل الاعلام المهمة العاملة في المنطقة.

من جهته أشاد رئيس جمعية الصحافيين الكويتية عدنان الراشد لـ(كونا) بزيارة الأمير محمد بن سلمان الى الكويت معتبرا انها «غير مستغربة فهو قدم الى داره وبين اهله».

ونوه الراشد بعمق العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين منذ مطلع القرن الماضي، لافتا الى الارتياح الذي تشعر به شعوب دول مجلس التعاون من الجولة الأخوية التي قام بها ولي العهد محمد بن سلمان والنتائج الطيبة بدءا من سلطنة عمان وانتهاء في الكويت.

واعرب عن ترحيبه بفتح آفاق جديدة من التعاون الإعلامي والصحافي بين جمعية الصحافيين الكويتية وهيئة الصحافيين السعودية والتأكيد على التعاون القائم، مشيرا الى ابرام اتفاقية تعاون مشترك بين الجانبين خلال الأسابيع المقبلة في مدينة الرياض.

بدوره، قال رئيس تحرير صحيفة الوطن السعودية عثمان الصيني لـ(كونا) ان زيارة ولي العهد السعودي تمثل مرحلة مفصلية في العلاقات بين البلدين والعمل الخليجي المشترك في ظل ما تشهده المنطقة من احداث متسارعة على مختلف الصعد.

واعتبر الصيني ان شعوب دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد في عام 2022 «خليجا موحدا يختلف عن السابق» مؤكدا انها «تأتي نتيجة لجولة ولي العهد لقادة دول المجلس وختامها في الكويت والقرارات التي ستطرح في القمة الخليجية المقبلة في الرياض بعد أيام».

